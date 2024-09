De held die de voetbalwereld voor 53 minuten oplichtte

De prachtige verhalen over toptalenten als Lionel Messi, Michael Jordan en Rafael Nadal gaan immers uiteindelijk vervelen.

Natuurlijk is het fijn om in gesponsorde kleding rond te lopen en flink te verdienen aan motiverende slogans, maar we weten allemaal dat Messi, Jordan en Nadal de top niet alleen maar gehaald hebben door keihard trainen. Ze begonnen met een ongelofelijke hoeveelheid talent waar de rest niet aan kan tippen.

Als Messi de Ballon d’Or wint, voelt het daarom een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Het is een heel ander verhaal als een 31-jarige Senegalees zonder talent een club uit de Premier League zo ver krijgt hem te laten debuteren, omdat hij ze ervan weet te overtuigen dat hij de neef van George Weah is. Dat is gewoon magisch.

Ali Dia werd op 20 augustus 1965 geboren in Dakar. Op jonge leeftijd vertrok hij naar Frankrijk omdat hij profvoetballer wilde worden. Hij speelde daar voor kleine clubs. Dia verdedigde de clubkleuren van teams als Dijon, La Rochelle en Saint Quentin. Er is niet veel over hem bekend, maar we weten in ieder geval dat hij ook korte tijd in de lagere divisies van Finland voetbalde.



Kortom: de carrière van Dia was niet super.

Toen hij 31 werd, pleegde hij de grootste coupe uit de geschiedenis van het voetbal. Dia had vrede gemaakt met een frustrerende realiteit: door hard werken zou hij nooit een belangrijke speler worden in de voetbalwereld. Hij besloot zijn strategie om te gooien en naar Engeland te vertrekken. Hij was klaar met het harde werk. Dia zou via de voordeur de voetbalelite binnenlopen en zijn welverdiende plek simpelweg opeisen.

Dia speelde in 1995 voor Blyth Spartans in de kelder van de Engelse voetbalcompetitie. Via een vriend kwam hij in contact met de toenmalig manager van West Ham United, Harry Redknapp. In die periode bekokstoofde Dia in het diepste geheim een ingenieus plan. Hij stelde zich aan Redknapp voor als George Weah, de legendarische speler uit Liberia, en zei dat hij een “snelle en technisch begaafde neef” had, die toe was aan de stap naar de Premier League.

Redknapp beet niet toe. De truc mislukte. Maar Dia ging onverschrokken door tot hij Greame Souness, de legende van Liverpool, tegenkwam. Souness was trainer van Southampton en zag het wel zitten om de neef van de grote George Weah een kans te geven in zijn team.

Dia vertelde Souness dat hij de neef van Weah was en drie interlands voor Senegal op zijn naam had staan. Na een goed seizoen bij Paris Saint-Germain zat hij nu even zonder club, maakte Dia hem wijs. De Schotse coach slikte het als zoete koek: het verhaal van de voetballer op leeftijd die in de voetsporen van zijn idool wilde treden leek legitiem.

Arme Souness.

Souness stelde niet zoveel vragen. De trainer vroeg zich bijvoorbeeld niet af waarom de Liberiaan Weah een neef had in Senegal. Dia kreeg een contract voor een maand bij Southampton. Zo begon de korte en beruchte geschiedenis van de speler uit Dakar in een shirt van Southampton, in het seizoen van 1995-1996.

Al tijdens de eerste training begonnen zijn medespelers te vermoeden dat er iets niet helemaal klopte. Ze gaven Dia het voordeel van de twijfel, maar het leek er niet op of hij voor de Premier League gemaakt was. “Hij bewoog op het veld als een bange geit op het ijs,” aldus de grote Matt le Tissier, die zijn hele carrière voor Southampton speelde.

Op 23 november speelde Southampton tegen Leeds United. Tot ieders verbazing nam de naïeve Souness stuntelaar Dia op in zijn selectie. In de 32ste minuut van de wedstrijd viel Le Tissier uit met een blessure. Souness draaide zich om naar de bank en riep Dia naar zich toe. De Senegalees kreeg de onmogelijke taak om de de publieksfavoriet te vervangen. Dia had geen keus. Hij deed zijn trainingspak uit en liep het veld op.



Opeens bevond de bedrieger, die eigenlijk alleen maar een goed verhaal wilde om zijn kleinkinderen te vertellen, zich midden in de realiteit. Hij maakte zijn debuut in de Premier League.

Het liep natuurlijk uit op een fiasco. Dia bakte er helemaal niks van en liep rond als een kip zonder kop. Hij had geen idee waar hij zich moest positioneren. Hoe langer men er naar keek, hoe belachelijker het werd dat Southampton zich had laten overtuigen door de zogenaamde neef van George Weah.

Nog voor het einde van de wedstrijd verving Souness Dia door Kenneth Monkou, een voetballer met een kloppend cv. De droom van Dia duurde 53 minuten. Het stadion zong de naam van Dia in koor na zijn wissel. Niet om hem toe te juichen, maar om hem te bespotten: “Ali Dia is een leugenaar! Ali Dia is een leugenaar!”.



“Ali bleef constant in het strafschopgebied staan. Hij had geen idee hoe hij op bepaalde situaties in het spel moest reageren en stelde constant vragen aan de spelers om hem heen, maar ik weet eerlijk gezegd niet eens of hij wel Engels sprak,” aldus Le Tissier.

Southampton beëindigde het contract van Dia na twee weken. De Senegalees zocht zijn toevlucht daarna in de lagere divisie van het Engelse voetbal, waar hij rustig en anoniem kon voetballen.

Sommigen zeggen dat dit het verhaal is van een arme, talentloze man die zijn enige kans op succes verspeelde. Anderen zeggen dat het gaat om een oplichter die de hele wereld voor 53 minuten op het verkeerde been zette. Het maakt allemaal niet uit. Het gaat om die tien minuten na de wedstrijd.

Dia zit in de kleedkamer, voorovergebogen, met zijn ellebogen op zijn knieën. Zijn gezicht richt hij op de grond, zodat niemand zijn enorme glimlach kan zien. In zijn hoofd heeft hij maar een gedachte: ik heb het verdomme geflikt.

