De herprogrammering van organen is de toekomst van transplantaties

Patiënten die een orgaantransplantatie ondergaan, hebben veel om zich zorgen over te maken: of het lichaam het nieuwe orgaan zal afstoten, het effect dat immunosuppressieve medicijnen kunnen hebben op hun lichaam, en wat voor voedsel en activiteiten ze zullen moeten opgeven.



Onderzoekers proberen dat nu te veranderen door een donororgaan te vullen met cellen van de patiënt, zodat de kans groter wordt dat het lichaam een orgaan accepteert in plaats van het te zien als een bedreiging. Dit zou goed nieuws kunnen betekenen voor de mensen die op dit moment wachten op een orgaantransplantatie (de laatste bekende cijfers uit Nederland van maart 2016, geven aan dat er op dat moment 1073 mensen wachtten op een donor).



Videos by VICE

Miromatrix Medical, een klein Amerikaans bedrijf dat wordt gesponsord door de National Science Foundation, is een methode aan het uittesten om een orgaan van bestaande cellen te ontdoen. Dit proces noemen ze perfusie decellularisatie en hierbij pompen ze een oplossing door de bloedvaten van een orgaan. Na ongeveer twee dagen is het orgaan nog structureel gezond, maar zijn er geen cellen meer in te vinden en heeft het een spierwitte kleur.



Vervolgens wordt het orgaan volgepompt met de cellen van de patiënt. Mitromatrix Medical stelt dat deze zich moeten hechten aan het orgaan wat hierna volledig zal functioneren. Door een echt orgaan te gebruiken, in plaats van een 3D-geprint orgaan, zijn er al bestaande wegen om zuurstof en voedingsstoffen naar de juiste plekken te transporteren.



“Mensen proberen al lang dit ultieme doel, dit wondermiddel van een compleet en functionerend orgaan te maken,” maar het onderzoeksveld heeft moeite om voedingsstoffen in de organen te krijgen om ze in leven te houden, vertelt Dominique Seetapun, wetenschapper van Mitromatrix Medical in de video van het bedrijf.



Seetapun zegt dat de nieuwe techniek een verbetering is van de voorgaande methoden die organen onderdompelden in zuiverende oplossingen. Daarbij worden vaak de structuren van organen kapotgemaakt en het leidt tot complicaties wanneer nieuwe cellen worden toegevoegd.