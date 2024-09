De Hollandse oliebol is misschien wel het minst originele recept ter wereld

Een knapperig bruin korstje dat een bol luchtig deeg als een ballenknijper omarmt terwijl je niet bepaald zuinig doet met een bus poedersuiker: wat past er beter bij het beeld van een winterse oud en nieuw dan een oer-Hollandse oliebol? Behalve de jaarwisseling zouden we ook iets extra’s moeten vieren: het bestaan van deze oliebol, die al jaren over de hele wereld tot de verbeelding spr… grapje: kom op, jongens, het zijn gewoon gefrituurde deegbollen.

Ben je niet in Nederland rond de jaarwisseling? Gelukkig zijn we niet het enige gekke volk dat de gemiddelde deegbol ziet zoals ik je tante graag zie: knijpbaar en bedekt met een laagje olie. De Hollandse oliebol heeft misschien wel het minst originele recept ter wereld: er zijn van Azië tot Afrika en Zuid-Amerika tal van zoete en hartige varianten op de oliebol. Prima, want zo kun je ook in het buitenland je bollenfix bevredigen.

