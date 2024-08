De holografische popster Hatsune Miku komt naar Den Haag

Hatsune Miku is veruit de populairste virtuele popster ter wereld. Het tienermeisje in minirok en met lange turkooizen staarten trekt met haar concerten hordes gillende tieners, die wuivend met glowsticks meespringen op de muziek. Over een paar maandjes komt de Japanse popsensatie ook naar Den Haag met haar nieuwste show Still Be Here, die tijdens TodaysArt te zien is.

Het optreden van veertig minuten is een mix tussen J-pop en een kunstperformance, vertelt Remco Schuurbiers van TodaysArt, die al bij het project betrokken was toen het eerder dit jaar in Berlijn in première ging. Hatsune Miku staat als hologram “live” op het podium, terwijl er op de schermen om haar heen futuristische visuals te zien zijn. Na afloop doet de hologramzangeres ook nog een fotosessie voor haar fans, belooft Schuurbiers.

Hatsune Miku is nóg meer afhankelijk van haar fans dan de gemiddelde popster. Voorafgaand aan Still Be Here konden de fans online knutselen aan de virtuele zangeres. Onder andere haar nummers, danspasjes en outfits worden samen met de fans bedacht, waardoor Hatsune Miku voor een groot deel open source is. Ook bekende designers zijn met haar aan de haal gegaan. Zo verschijnt Hatsune Miku regelmatig in outfits van bijvoorbeeld Louis Vuitton, Marc Jacobs en Givenchy.

Hoewel het optreden vooral een kunstperfomance is, heeft het alles weg van een standaard popconcert. De zanger staat in het midden, terwijl op de achtergrond flitsende video’s en beeldeffecten worden afgespeeld. De inhoud verschilt wel degelijk van een normaal concert. De kunstenaars maken namelijk alleen gebruik van bestaande songteksten en reclameleuzen van bedrijven, als Google en Toyota, waar Hatsune Miku al eerder voor heeft ‘gewerkt’, net even anders dan alle doorsnee popmuziek.

Mari Matsutoya, een van de makers achter Hatsune Miku die Creators eerder over de première in Berlijn sprak, vertelt dat het complete oeuvre van de popster bestaat uit meer dan 100.000 nummers, met teksten die gaan over tienerproblemen, liefdesbrieven van fans en zelfs Miku-haat. Doordat de fans meewerken aan de muziek en outfits is Hatsune Miku niet één persoon, maar een mix van verschillende creatievelingen. Wat hier volgens hem zo tof aan is, is dat Hatsune Miku transformeert bij elke illustratie of animatie. In de show Still Be Here is Hatsune Miku een bonte mix geworden van al deze verschijningen.

Hatsune Miku geeft haar eerstvolgende optredens in Nederland tijdens TodaysArt in Den Haag op 22 en 23 september. Still Be Here is een samenwerking tussen de kunstenaars Mari Matsutoya, LaTurbo Avedon, Laurel Halo, Darren Johnston and Martin Sulzer. Lees meer op de website van TodaysArt.

