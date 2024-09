De hond die schildert in ruil voor brokjes

Van alle kunstjes die honden doen, is schilderen het meest lucratief. Dat bleek al door de artistieke carrières van zwerfhond Arbor, blindengeleidehond Dog Vinci en de blinde maar langharige Hallie. En aan dit rijtje mag nu een nieuwe, trouwe viervoeter toegevoegd worden. Hunter, een zwart-witte Shiba Inu uit Edmonton in Canada, is schilder en verovert het internet met zijn hondenkunst. Je zou zijn stijl het best kunnen omschrijven als een mix tussen vingerverven en abstract expressionisme, zoals al het abstract expressionisme een mix tussen vingerverven en abstract expressionisme is.

