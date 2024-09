De hond die schildert in ruil voor brokjes

Van alle kunstjes die honden doen, is schilderen het meest lucratief. Dat bleek al door de artistieke carrières van zwerfhond Arbor, blindengeleidehond Dog Vinci en de blinde maar langharige Hallie. En aan dit rijtje mag nu een nieuwe, trouwe viervoeter toegevoegd worden. Hunter, een zwart-witte Shiba Inu uit Edmonton in Canada, is schilder en verovert het internet met zijn hondenkunst. Je zou zijn stijl het best kunnen omschrijven als een mix tussen vingerverven en abstract expressionisme, zoals al het abstract expressionisme een mix tussen vingerverven en abstract expressionisme is.



Gold Coast

De hond pakt penselen met zijn mond en maakt er op een canvas verfslagen mee, in ruil voor een traktatie. Zijn baasjes, Kenny en Denise, belonen hem voor zijn schilderkunsten omdat ze graag willen dat hij fysiek en mentaal actief blijft.



Videos by VICE

“Zoals elke hond een beloning krijgt voor handelingen, wordt Hunter beloond wanneer hij bepaalde bewegingen uitvoert,” vertelt Kenny aan Creators. “Als hij een nieuw trucje heeft geleerd, kun je zien dat hij trots is op zichzelf, dus het zijn niet alleen de snoepjes die hem motiveren. Je moet je hond willen aanmoedigen zich te ontplooien en de lat hoog durven leggen.”

Midnight Reverie

Voor Hunter gaat het schilderen nu een stapje verder. Zijn baasjes hebben namelijk een Etsy winkel geopend waar zijn creaties te koop zijn. “We hebben plannen om zijn schilderijen te verkopen en misschien wat opdrachten te doen, als er vraag naar is. En natuurlijk zolang Hunter het leuk vindt,” vertelt Kenny. “Anders vinden we het ook prima om zijn schilderijen voor onszelf te houden en op zoek te gaan naar andere manieren om hem uit te dagen.”

Hoewel hij pas een paar weken bezig is, kun je zien dat Hunter een gepassioneerde schilder is. Zijn baasjes laten dan ook weten dat hij erg ijverig is en zin heeft om nieuw werk te maken, zodra zij van hun werk thuiskomen.

Selfie

Volg Hunter op Instagram en neem een kijkje in zijn Etsy winkel om een origineel kunstwerk aan te schaffen.