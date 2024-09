De hoofdrolspelers uit onze docu ‘Blackpool Grime’ reageren op internethaters

Jullie hebben allemaal onze nieuwe documentaire over de grimescene in Blackpool gezien, toch? Zo niet: dat kan hier. Bekijk het en bewonder het geweldige verhaal van een kuststad in het regenachtige Engeland.

Als je behoort tot de bijna twee miljoen mensen die het filmpje inmiddels wel hebben gezien, ben je bekend met Soph Aspin, Afghan Dan en Little T. Waarschijnlijk weet je over de enorme hoeveelheid haat die ze dagelijks krijgen in commentsecties. Wij nodigden ze uit om ze samen te laten reageren op een paar van deze trolls.