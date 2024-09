De horrorclip voor ‘The Sex’ van King Dick is zwoel, geil en raar

De bescheiden naam King Dick is het soloproject van Wim De Busser. De Belg maakt muziek die zich moeilijk laat omschrijven. Als we toch een poging moeten wagen, zouden we voor vunzige lo-fi psychedelische synthfolk gaan. Zegt dat je niks? Oh. Nou, het is alsof je om onduidelijke redenen een flinke slok Rivella neemt: vreemd, maar wel lekker. En dit geldt ook voor zijn nieuwe single The Sex die op zijn album KD-Time staat. De bizarre horrorclip die door Jonas Govaerts is gemaakt, gaat bij ons in première. De video geeft je het gevoel alsof je met een flinke dosis LSD door een oude bioscoop, bordeel en een plaats delict rondbanjert, waar de doldwaze King Dick je de show van je leven geeft. Bekijk de video hieronder.

Wil je King Dick live zien? Dan kun je op 28 juni naar de releaseparty van het album gaan in Kavka in Antwerpen of op 30 september naar Iguanarama gaan in Amsterdam.