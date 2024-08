De ijshockeyers van de Himalaya

Ian Andersen liet de grote stadions van Noord-Amerika achter en vertrok naar het Himalaya-gebergte. Niet voor een spirituele reis of wandelvakantie, maar voor de meest afgelegen en hoge ijshockeybanen ter wereld.

Hoog op het Tibetaanse plateau, ten westen van de Chinese grens, ligt op een hoogte van ongeveer 4500 meter het dunbevolkte oostelijke deel van Ladakh, een provincie in India. Drie maanden per jaar is het er niet warmer dan -20°C. Dat is te koud om de scholen open te houden, dus vind je iedereen uit de omgeving op handgemaakte schaatsbanen en banen op bevroren meertjes. De sport is een welkome afwisseling voor de moeilijke omstandigheden in het nogal onherbergzame gebied.

Maar er wordt nog niet lang geijshockeyd in dit gebied. Eerder was de sport alleen weggelegd voor rijke mensen in de hoofdstad Leh. Nu zie je de sport overal terug dankzij een Amerikaanse NGO, HELP INC. Fund. Toen Ian een vorig seizoen als coach werkte in Servië voor Hockey Without Borders hoorde hij voor het eerst van HELP Inc. Fund. Zij werken veel samen met minder bedeelde mensen in de Himalayas. Ieder jaar verzamelen ze gedoneerde hockeyspullen uit Canada en de VS en nodigen ze Noord-Amerikaanse hockeyers, coaches en jongeren uit om als vrijwilliger te werken aan het verspreiden van de sport in het moeilijk bereikbare gebied.

Ian deelde zijn liefde voor het spel in zijn puurste vorm met de mensen van Ladakh. Tussen eeuwenoude boeddhistische tempels, Sjiitische dorpjes en kuddes jakken, bracht hij meerdere maanden door als rondreizende hockeycoach. Bekijk hieronder de foto’s van zijn bijzondere reis:

