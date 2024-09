De ijzingwekkende bunkers waar vroeger kernwapens lagen

Fotograaf Brett Leigh Dick was geïnteresseerd in de overblijfselen van de nucleaire wapenopslagplaatsen van Amerika en de Sovjet-Unie. Om die reden reisde hij naar verschillende nucleaire raketbasissen. Gewapend met zijn Hasselblad nam Dicks foto’s van vervallen raketbasissen voor zijn serie Opposing Forces. Hij wilde de apocalyptische bouwvallen van dichtbij bekijken en tonen hoe mensen ruïnes zomaar achterlaten.



Opposing Forces begon na een discussie tussen Dicks en zijn vriend Joey Burns van de band Calexico. Burns vertelde aan Dicks dat het lied “Sonic Wind” geïnspireerd was door een oude legerbasis in Green Valley, ten zuiden van Tucson. Dicks voelde de ongemakkelijke sfeer van de Koude Oorlog terugkomen bij het zien van de plek en begon onderzoek te doen naar de basis, die nu trouwens een museum huisvest. Dicks onderzocht het hele complex van boven tot beneden.





