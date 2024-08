Dit is hoe jullie nu tegen het studentenleven aankijken

Van katers tot kamernood en studieschuld tot soa’s: VICE sleept je door je studententijd heen. Check de komende weken de Student Guide hier.

We schreven het al eerder: het studentenleven is sinds de coronacrisis niet meer hetzelfde. Vanaf half maart was je ineens veroordeeld tot de vier muren van je kleine studentenkamertje, zonder toevlucht te kunnen zoeken in de bibliotheek, in een kroeg, in de club of bij de schaakvereniging. Alsof dat nog niet genoeg was, raakten veel jongeren hun (bij)baan kwijt of zagen ze hun nulurencontract letterlijk naar nul uren gaan. En nu zijn de introductieweken en dubieuze ontgroeningspraktijken – hét moment om vrienden voor het leven te maken – ook nog eens (grotendeels) afgelast.

Om in kaart te brengen hoe de coronacrisis het studentenleven beïnvloed heeft, vroegen we jullie vorige maand om onze enquête in te vullen. In totaal hebben 1055 studenten hun mening gegeven. Ook deden we een aantal interviews met studenten over de impact van de coronacrisis op hun leven.

Dit is wat jullie te zeggen hadden.

Online studeren is slecht voor je productiviteit

Online studeren heeft zo zijn voordelen. Je kan tot anderhalve minuut voor het begin van de les in je bed blijven liggen bijvoorbeeld, en je hoeft je niet meer druk te maken om het dragen van broeken of het drinken van zure koffie uit de automaat.

Maar als je daadwerkelijk iets op wil steken van je studie, is studeren vanuit huis verre van ideaal. Driekwart van de studenten geeft aan dat online studeren een negatieve (54 procent) of zelfs heel negatieve (22 procent) impact had op hun studie. Jullie hadden sinds de coronacrisis minder motivatie (75 procent), waren minder productief (78 procent) en minder creatief (57 procent).

Ik ging steeds meer skippen. De omgeving was niet stimulerend, want het is geen schoolgebouw. Daardoor ging mijn motivatie uiteindelijk wel omlaag.

– Dion Bruce (22, audiovisuele media HKU)

We vroegen wat jullie het meest missen aan fysiek les volgen op de universiteit of hogeschool. Dat waren vooral een plek om te studeren (81 procent), sociale contacten met medestudenten (86 procent) en samenwerken met medestudenten (66 procent).

Ik denk dat een hele hoop enthousiasme wordt overgebracht als je fysiek bij elkaar bent. Als je in een groep zit en je bent aan het brainstormen over iets dan steek je elkaar aan – dat is denk ik ook voor een groot deel via lichaamstaal. Via een scherm ging het heel stroef.

– Anne Holleman (21, master Journalistiek & Media UvA)

‘Ik betaal YouTube geen collegegeld’

Voorlopig zit je nog wel even vast aan je laptopscherm. Maximaal dertig procent van de lessen zal komend studiejaar op locatie worden gegeven, blijkt uit een rondgang van BNR Nieuwsradio. De rest zal online plaatsvinden. De overgrote meerderheid van jullie (82 procent) vindt dat het collegegeld lager moet zijn als lessen online worden gegeven. Hoewel er wel enige compensatie is voor studenten die in hun laatste studiejaar vertraging oplopen, is er van een verlaagd collegegeldtarief nog geen sprake.

“Ik wilde weten hoe ik mijn project beter kon maken. Toen zei de docent, ga op youtube zoeken. Ik dacht: ho even, ik betaal Youtube geen collegegeld, ik betaal jullie collegegeld.”

– Bastiaan van der Hoek (25, fashion & design AMFI)

Als je dan toch de volle mep moet betalen, is het fijn als de kwaliteit van de lessen een beetje op niveau blijft. Helaas blijkt videobellen en online communiceren niet voor alle docenten – die toch vaak deel uitmaken van de boomer-generatie – even makkelijk. De meesten van jullie (85 procent) vinden het dan ook een goed idee als docenten getraind worden in online lesgeven.

En er is meer dingen die onderwijsinstellingen kunnen doen om het studeren in coronatijd dragelijker te maken, namelijk: het mogelijk maken om met studiegenoten samen te komen, studieplekken regelen en meer persoonlijke begeleiding aanbieden.

Ik denk dat het mooi zou zijn als je docent ook een beetje dient als mentor, en met je gaat zitten. En als docent, en dus als arts, heb je connecties die je misschien kunt delen.

-Isaac Acheampong (23, student Geneeskunde AMC)

En, zoals iemand in de enquête antwoordde op de vraag wat er beter kan: HOLY SHIT COMMUNICATIE NOG EEN KEER. Of docenten vanaf nu beter gaan communiceren weten we niet, maar deze persoon is in ieder geval even de frustratie kwijt. Is zo’n enquête invullen toch nog ergens goed voor.

Corona zorgt voor studievertraging en financiële struggles

Niet alleen lieten de online lessen te wensen over, ook geeft bijna een derde van de studenten aan studievertraging te hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zijn voor sommigen hun vakken veranderd (21 procent) en stages uitgesteld of afgebroken (15 procent). Voor een derde van de studenten veranderde er niks qua studiecurriculum.

Alles is met de lockdown opgeschoven. Ik zou eerst in juni beginnen met mijn master, dat wordt nu oktober. In april wilde ik fulltime gaan werken als doktersassistent, dat wordt nu augustus.

– Isaac Acheampong (23, Geneeskunde AMC)

Wat wonen betreft viel het allemaal nog mee. De meeste studenten (71 procent) konden gewoon blijven wonen op dezelfde plek – waar je dan wel ineens al je tijd moest doorbrengen, maar dat is een ander verhaal. Er was ook een deel (13 procent) dat zijn kleine studentenkamertje ontvluchtte en weer bij z’n ouders introk. Tja, dat kan natuurlijk ook.

Financieel gezien hadden jullie het zwaar: bijna een derde kon minder uren draaien op werk en 15 procent is zijn of haar baan kwijtgeraakt. Om het financiële verlies te compenseren gingen sommigen meer lenen bij DUO (21 procent) en kreeg een deel van de studenten financiële hulp van zijn of haar ouders (19 procent). Anderen vonden – het is een klein wonder – temidden van alle ellende toch een nieuw baantje (13 procent).

Studenten maken andere keuzes sinds de coronacrisis

De coronacrisis heeft niet alleen effect op de praktische zaken in het leven. Een pandemie kan ook een behoorlijke invloed hebben op hoe je tegen dingen aankijkt en welke keuzes je maakt.

De helft van de studenten is sinds de pandemie eerder geneigd om nieuwe vaardigheden te leren buiten hun studie om. Ook gaat ruim een derde van de studenten eerder op zoek naar werk naast hun studie en is een derde eerder geneigd om tijdelijk met hun studie te stoppen.

Een wereldwijde crisis brengt natuurlijk ook onzekerheid met zich mee. Waar ga je straks een baan vinden, bijvoorbeeld? Ruim driekwart van de studenten voelt zich (helemaal) niet zeker over de economie. Niet zo gek ook: de Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met recordtempo gekrompen. Ook voelt de helft zich niet zeker over hun baankansen en over hun financiële situatie. Maar: er is hoop. Jullie hebben wel vertrouwen in je opleiding, woonsituatie en relaties.

Bijna driekwart van de studenten vindt hun relaties met vrienden en familie zelfs belangrijker sinds de pandemie. Ook zijn mentale gezondheid (68 procent) en fysieke gezondheid (63 procent) voor veel studenten belangrijker geworden. Betekent dat dan ook dat jullie nu minder biertjes wegtikken en minder ballonnetjes inhaleren? Hebben we niet gevraagd. Maar het lijkt erop dat jullie gewoon doorfeesten in deze coronazomer. Tot zover de fysieke gezondheid.

Wat ik heb gemerkt bij mensen van mijn leeftijd is dat iedereen inziet hoe belangrijk het is om echt contact te hebben met elkaar. Dat zijn we meer gaan waarderen. Studeren is niet alleen het afmaken van opdrachten of het leren van tentamens. De contacten en de gesprekken die je hebt zijn misschien wel het belangrijkst.

– Anne Holleman (21, master Journalistiek UvA)

Alles bij elkaar kunnen we wel zeggen dat de coronacrisis een behoorlijke impact heeft gehad – en nog steeds heeft – op studenten. Niet alleen omdat de online lessen een matig alternatief blijken te zijn voor fysieke lessen, maar ook omdat de crisis heeft geleid tot studievertraging, financiële zorgen en onzekerheid over de toekomst.

Is er ook nog iets positiefs te melden? Jazeker. Niet over de economie of coronabesmettingen (daarmee gaat het behoorlijk slecht). Maar: de komende twee weken verschijnen op VICE verhalen die je helpen deze tijd als student door te komen. Hou onze Student Guide 2020 in de gaten en: hou vol.