De ingang van je koptelefoon is niet kapot. Er zit gewoon rommel in

Als je je telefoon in je zak stopt dan bestaat er een goede kans dat er een dotje stof in zit. Zelfs al ziet het er niet zo uit, zit er waarschijnlijk gewoon een stukje in.

Ik stal deze informatie voor jullie uit omdat er hier op de redactie over de laatste paar maanden al een paar mensen zijn geweest die zeiden: “jo, mijn koptelefoon doet het niet meer.”

In alle drie de gevallen bleek het dat er een dikke dot stof in het gaatje zat. Dat betekent dat het zeer belangrijk is dat deze informatie jullie bereikt. Het verwijderen van het balletje stof uit de telefoon is een oprecht prettig gevoel. Je zal ten eerste niet kunnen geloven hoe veel shit er uit de jack van je telefoon komt. Check deze foto:

Beeld: Jason Koebler

Dit is vreselijk veel stof!!

Pak een klein stokje. Het liefst van plastic, en poer in het gaatje alsof het je oor is. Blijf doorgaan. Geef niet op. Want je zult zien dat er almaar meer rommel uit blijft komen. Als je nu denkt: “ik heb een Iphone 7, en ik heb geen rommel in mijn telefoon want er zit geen gaatje in,” laat me je dan zeggen: er kan ook stof in je lightning poort zitten. Dus dit bericht gaat ook op voor jou!