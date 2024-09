De Instagram van culturele globetrotter Harry is een onverwachte lust voor het oog

Eens in de zoveel jaren staan de planeten in de juiste stand en gebeurt er een mirakel: je ontdekt een verborgen parel op Instagram. De Instagrampagina van Harry is daar een van. De vijftiger postte onder de naam Talldutchdude al meer dan 900 foto’s van zijn culturele uitstapjes en reizen. “Ja doei, dat doet toch iedereen op Instagram?” hoor ik je denken. Wat Harry een uitzondering maakt, is zijn immense toewijding, geniale poses en goed uitgedokterde foto’s. En niet enkel voor de reizigers onder ons is zijn Instagram een lust voor het oog, maar ook voor de kunstliefhebbers heeft Harry een arsenaal aan leuke kiekjes.

Hij bezoekt namelijk geregeld verschillende legendarische musea over de hele wereld en zijn passie voor kunst wordt weerspiegeld in zijn poses, alsof ze één voor één verwijzen naar een beroemd schilderij. Hij ligt in het gras zoals in Le Déjeuner Sur L’herbe, zit casual Mona Lisa-gewijs op een bankje of lijkt wel een portret geschilderd door Titiaan. Ook tussen de filosofen op De School van Athene van Raphael zou hij perfect passen. En alhoewel hij het Harryformat in bijna al zijn foto’s toepast, zorgt hij ervoor dat ze allemaal uniek zijn. De fotoreeksen zijn keer op keer pareltjes.

