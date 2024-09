De Instagram van culturele globetrotter Harry is een onverwachte lust voor het oog

Eens in de zoveel jaren staan de planeten in de juiste stand en gebeurt er een mirakel: je ontdekt een verborgen parel op Instagram. De Instagrampagina van Harry is daar een van. De vijftiger postte onder de naam Talldutchdude al meer dan 900 foto’s van zijn culturele uitstapjes en reizen. “Ja doei, dat doet toch iedereen op Instagram?” hoor ik je denken. Wat Harry een uitzondering maakt, is zijn immense toewijding, geniale poses en goed uitgedokterde foto’s. En niet enkel voor de reizigers onder ons is zijn Instagram een lust voor het oog, maar ook voor de kunstliefhebbers heeft Harry een arsenaal aan leuke kiekjes.

‘Le Déjeuner sur l’herbe’ van Manet, met daarnaast Harry in Nijmegen.

Hij bezoekt namelijk geregeld verschillende legendarische musea over de hele wereld en zijn passie voor kunst wordt weerspiegeld in zijn poses, alsof ze één voor één verwijzen naar een beroemd schilderij. Hij ligt in het gras zoals in Le Déjeuner Sur L’herbe, zit casual Mona Lisa-gewijs op een bankje of lijkt wel een portret geschilderd door Titiaan. Ook tussen de filosofen op De School van Athene van Raphael zou hij perfect passen. En alhoewel hij het Harryformat in bijna al zijn foto’s toepast, zorgt hij ervoor dat ze allemaal uniek zijn. De fotoreeksen zijn keer op keer pareltjes.



‘Man met de handschoen’ van Titiaan, met daarnaast Harry bij Paleis Het Loo

De lange Nederlandse gozer reist dus de hele wereld rond en maakt 99,99 procent van de keren gebruik van een typisch format. Zo legde hij al verschillende iconische plaatsen van de wereld vast op gevoelige plaat: van de Brooklyn Bridge van New York tot de Acropolis in Athene, maar ook in Leiden, hometown Deventer of Amsterdam maakte hij kiekjes. Hij poseert voor een mooi monument, een leuk gebouw, in de natuur of voor een kunstwerk en bekijkt de wereld telkens met een stoïcijnse blik en een subtiele glimlach, zijn handen gevouwen in Angela Merkel-stijl.



Op zijn bio staat enkel “Harry. Single gay guy born 1965, living in Deventer, The Netherlands.” En hij heeft 46 volgers, wat volgens ons veel te weinig is. Daarom gingen we op zoek naar de man achter Talldutchdude om hem een welverdiende plek in de spotlights te geven en stelden we hem via Instagram enkele vraagjes. Wie is Harry? Wat doet hij? Wat drijft hem?

Creators: Hoi Harry! Je passie voor kunst is duidelijk weerspiegeld in je werken. Zo bezoek je geregeld musea. Vanwaar die aantrekking tot kunst?

Harry: Als ik ergens kom, een stad of land dan probeer ik altijd iets van de historie van die plek in mij op te nemen, daarvoor is een bezoek aan een museum een goed middel. Dat ik voor Nederland een museumkaart heb, is dan ook handig. Verder hou ik van mooie dingen: kunst, natuur, architectuur. En ik hoop dat ik door mijn foto’s mensen op ideeën breng om bepaalde plaatsen of musea ook te bezoeken!

Deze foto is mijn persoonlijke favoriet. Is het toeval dat alle kleuren zo goed bij elkaar passen?

Ik pas mijn kleding niet aan voor de locatie die ik bezoek. Waar ik uitkom tijdens mijn vakantie is vaak niet van tevoren te bevroeden. Wel probeer ik niet als grijze muis op de foto te gaan. Ik werk met een vrij eenvoudige camera zonder beeldbewerking. Soms moet je gewoon geluk hebben met de locatie en de weersomstandigheden. Ik probeer erop te letten niet steeds in dezelfde houding op de foto te komen, want dan wordt het saai.

En je houdt ook van reizen. Waar komt dat vandaan?

Reizen heb ik van huis uit meegekregen. Ik heb familie in het buitenland en die bezochten we dan in combinatie met een bezoek aan de weide omgeving. Toen ik op mijzelf ging wonen trok ik er alleen of met een vriend op uit. Historie, natuur en cultuur spreken mij aan.

Kan je ook iets over jezelf vertellen?

Ik woon in Deventer, heb een MBO-opleiding, ben single gay van 51 en werk voor een zorgverzekeraar.

Op je Instagram staan zelfs foto’s van bijna 25 jaar geleden. Wat inspireerde je dan om alles systematisch te documenteren en te delen met de wereld?

De reden waarom ik zo’n foto-archief heb aangelegd is eigenlijk om iets van mijzelf na te laten. Ik heb geen kinderen dus die foto’s zijn dan iets dat blijft. Ook in het heden vind ik het leuk om samen met mijn vrienden mijn of onze reizen te herbeleven aan de hand van de gemaakte foto’s.

De vraag die op iedereen zijn lippen brandt: wie neemt dan al die foto’s?

Waar, wanneer en hoe de foto’s gemaakt worden, bepaal ik zelf. De opname maak ik dan of met bijvoorbeeld een statief of ik vraag mijn reisgenoot dit te doen.

En heb je al een favoriet kiekje?

Nee, ik kan uit de grote hoeveelheid foto’s die ik inmiddels heb niet één enkel exemplaar uitkiezen.

Tot slot: welke reis wil je graag nog eens maken?

Ik zou Indonesië nog wel willen zien, de gordel van smaragd. Maar dat is nog even doorsparen dus!

En aangezien we je willen verlossen van de zoveelste Starbucksfoto, Snapchatfilter en poezenfoto, raden we je aan om Harry nu meteen te volgen op Instagram.



Shoutout naar Lotte Laan voor de tip.