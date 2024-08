De instagramartiest die haar socialmediaverslaving omtoverde tot kunst

Het werk van Yuyi John vormt een bijtend commentaar op de hedendaagse beeldcultuur en raakt onderwerpen als egoïsme, identiteit, massacultuur en social media. Wanneer Yuyi niet door feeds vol selfies aan het scrollen is, is ze bezig de visuele tropen van platforms te ontleden om ze te gebruiken in haar volgende kunstwerk. Kunst die ze vervolgens op haar Instagram-account met honderdduizend volgers plaatst, waarna de hele cyclus zich herhaalt. Maar het zijn niet alleen haar volgers die geen genoeg kunnen krijgen van haar werk. Afgelopen jaar werd Yuyi benaderd door Gucci om deel te nemen aan hun #tfwGucci-project, waarvoor ze haar bekende plaktattoo-ontwerpen opnieuw uitbracht in de botanische stijl van Gucci.

Yuyi, geboren en getogen in Taipei, uitte haar artistieke gevoelens vroeger door traditionele Chinees ontwerpen te schilderen. Nadat ze afstudeerde in de moderichting aan de universiteit van Shih Chien, bracht ze haar eigen lijn met zwemkleding uit – een surrealistische collectie van badpakken met kleisculpturen afgebeeld op lycra.

Ondanks dat mode nog steeds een grote rol speelt in haar werk, focust Yuyi zich nu op haar kunst. Met haar speelse, onverwachte en nieuwsgierige werk wil ze de naakte, vrouwelijke vorm ontwrichten (meestal die van haarzelf). Bijvoorbeeld met plaktattoos die ze vormgeeft uit de iconografie van social media: twitternamen, volgers aantallen, de like-knop – zolang je kunt swipen, gebruikt ze het. Daarnaast gebruikt ze de pijlers van de moderne massacultuur om iconische ontwerpen te creëren en functionele dagelijkse stukken te maken – denk aan sieraden van instant noodles en veters van USB-kabels.

Haar werk bevond zich tot voor kort alleen online, maar Yuyi kondigt met spanning haar eerste expositie aan die vandaag opent in The Art Vacancy in New York: The Next Gen: John Yuyi.

“Ik ben uit het niets gekomen, en ik had nooit gedacht dat ik zover kon komen. Voor mijn gevoel leef ik nu in een aflevering van Black Mirror, als een fictief personage dat in de digitale wereld van social media leeft. Hoe mensen me zien, via mijn online werk en het personage dat ik creëer op social media, is anders dan wie ik ben in het echt. Ik wilde mijn werk al langer tot leven wekken en samenbrengen in één fysieke ruimte” vertelt ze aan i-D. “Deze solo-expositie is voor mij een droom die uitkomt.”

“Dit werk is kenmerkend voor mij. De tekst betekent “ik hou van je” in het Chinees. Precies de boodschap die ik mezelf wil meegeven, zeker wanneer ik me onzeker voel over wie ik ben.”

“Ik hou nog steeds zoveel van dit werk. Het zijn naaktfoto’s van mij, getatoeëerd op een varkenshuid. Ik hou van het klinische aspect.”

“Dit is een werk dat ik maakte in Tokio. Taiwan wordt sterk beïnvloed door de Japanse cultuur, omdat we ooit een kolonie waren van Japan. Dit meisje heet Natsumi, en haar unieke look maakt dit stuk zo fantastisch.”

“Dit komt uit mijn Face Post-project, waarin ik tatoeages van social media- iconografie op het gezicht van mijn vriendin Julia plakte.”

“Voor dit stuk werkte ik met een kunstenaarskoppel uit Korea, dat bekend staat om hun Half and Half-werk dat ze samen maken.

