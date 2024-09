De Inter-supporter die campagne voert om Frank de Boer te redden

Frank de Boer haalde gisteravond opgelucht adem toen zijn Internazionale in eigen huis nipt won van Torino. Door de 2-1 overwinning – twee goals van Mauro Icardi – is de trainer voorlopig gered. Inter staat nu op de tiende plaats in de Serie A en moet de weg omhoog de komende tijd stevig doorzetten.

Italiaanse media schrijven al weken over een naderend ontslag van De Boer en in Studio Voetbal is hij omschreven als “dead man walking”. Inter-supporter Samuele Cacciolo (25) vindt dat onterecht, omdat de problemen van Inter volgens hem veel dieper liggen. Samuele begon daarom dinsdag een petitie om De Boer een steuntje in de rug te geven. Tot nu toe hebben ruim 2.700 Inter-supporters de petitie ondertekend. VICE Sports sprak Samuele over zijn initiatief om De Boer te redden.

VICE Sports: Ha Samuele, waarom ben je deze petitie voor Frank de Boer begonnen?

Samuele Cacciolo: Ik ben Inter-supporter, volg de opleiding tot trainer bij de Italiaanse voetbalbond en volg De Boer al sinds zijn tijd bij Ajax. Ik denk dat hij niet achterlijk is. Er zit een idee achter het voetbal dat hij wil spelen. De principes zijn duidelijk. Het team moet de bal hebben, het spel domineren en veel druk zetten.

Maar dat lukt nog niet zo goed bij Inter.

Je ziet soms dat wel werkt, bijvoorbeeld tegen Cagliari. Maar zoiets leer je een team niet in twee maanden. Daar is tijd en geduld voor nodig. De Boer begon pas twee weken voor het seizoen begon, dus het is absurd om te zeggen dat hij het probleem van Inter is. Inter heeft op dit moment structurele problemen in de organisatie. Dat heeft zijn weerslag op de hele club, tot aan de spelers.

Wat zijn die structurele problemen?

De Chinese Suninggroep heeft Inter laatst gekocht, maar sindsdien is het niet duidelijk wie de leiding heeft als de Chinese eigenaren niet in Milaan zijn. Technisch manager Giovanni Gardini en algemeen directeur Michael Bolingbroke zijn totaal afwezig. Het zijn goede zakenmannen, maar ze begrijpen niet zoveel van voetbal. Inter heeft een directeur nodig die de voetbalwereld en het spelletje begrijpt, zodat hij daar naar kan handelen. Daar hoort in Italië ook verantwoordig aan de media bij. De huidige directie kan niet goed omgaan met de media.

Wat heeft dat met Frank de Boer te maken?

Elke Italiaanse club heeft iemand in de directie nodig die, als het niet goed gaat, voor de camera’s gaat staan om de problemen uit te leggen aan de media. Dan kan de hoofdtrainer zich op zijn eigen taken richten, namelijk het trainen van het eerste elftal. Het gaat hier in Italië zeven dagen per week over voetbal. Als niemand van de directie naar voren treedt, komt alles op het bordje van de trainer terecht. Dat gebeurt nu met De Boer. Ik hoop echt dat hij de tijd krijgt.

De Boer tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Atalanta. (Foto door Proshots)

Is de spelersgroep wel goed genoeg om beter te presteren?

Zeker. Het is wat dunnetjes op sommige posities, zoals de backs. Maar veel spelers hebben de kwaliteiten om het spelletje van De Boer te spelen, zoals De Boer zelf ook al zei. Maar ook aan de samenstelling van de spelersgroep kan hij weinig doen. Hij kwam hier pas op 11 augustus.

Dus de spelersgroep is goed en De Boer is goed. Het probleem ligt dus alleen bij de organisatie?

Inter zwalkt door de zwakke en afwezige clubleiding. De spelers kunnen zich makkelijker tegen De Boer verzetten, omdat hij de speelstijl wil veranderen en de directie zich niet sterk achter hem schaart. Een sterke directie steunt de trainer constant, dat moet hier in Italië. Door dat niet te doen, delegitimeert de directie De Boer ten opzichte van de spelers.

Misschien werkt het spel van De Boer gewoon niet in Italië.

Ik vind dat we de Italiaanse mentaliteit over voetbal moeten veranderen, in plaats van De Boer. In het voetbal wordt tactisch steeds meer geïnnoveerd. Ik zie De Boer als een innovator in het spelletje. Als je hem rustig zijn werk laat doen, zal hij indruk maken op iedereen, dat weet ik zeker.

Er is ook amok ontstaan tussen Mauro Icardi en de supporters, door wat uitspraken van hem in zijn biografie. Wat vind je daarvan?

Ik denk dat dat te maken heeft met het punt dat ik net maakte. De clubleiding had dat boek van Inter moeten lezen toen het geschreven werd, zodat al deze heisa met de supporters voorkomen had kunnen worden. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat dat mooi illustreert hoe afwezig ze zijn.

Wat verwacht je dat de petitie zal doen?

De petitie zal niet per se tot verandering leiden, maar het is een manier om duidelijk te maken dat wij supporters anders naar de problemen kijken dan de media. Het probleem ligt niet bij de trainer, maar zit veel dieper. Ik hoop dat De Boer er profijt van zal hebben. Als ik 5.000 handtekeningen heb, zal ik het presenteren aan de club.

Wat denk je dat er met Inter zal gebeuren als De Boer ontslagen wordt?

Als Inter De Boer ontslaat, zal er niks veranderen aan de situatie. De club zal er dan achter komen dat het probleem niet bij De Boer ligt.

