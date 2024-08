De invloed van penisgrootte op de mannelijke gezondheid

Elke man denkt weleens na over het formaat van zijn pik.

Is-ie groot genoeg? Klein? Wat is groot genoeg precies? Komt het overeen met wat ik zie in porno? Shit, is dat hoe een normale pik eruitziet?

Hoewel ze nooit écht uit onze gedachten zijn verdwenen, is er door de introductie van de term “big dick energy” toch weer collectief aandacht voor: grote pikken. Een heleboel opletters hebben al onderstreept dat je niet per se een flinke slurf nodig hebt, of überhaupt een slurf, om deze machtige energie uit te stralen. Maar je zou wel een beetje een idioot zijn als je echt helemaal geen verband ziet. Het staat er immers letterlijk: “BIG DICK” energy.

Bestaat er een verband tussen iemands aura en de kilo’s pik waarmee ze rondlopen? Een wetenschapper had dezelfde vraag. Dr. Alicia Walker van de Missouri State University begon eerder deze maand met een onderzoek waarin ze met duizenden foto’s van lullen en honderden interviews probeert te achterhalen of er een correlatie bestaat tussen zelfvertrouwen en penisgrootte.

VICE nam contact op met Dr. Walker om haar een paar vragen te stellen over haar onderzoek, en wat ze tot nu toe heeft geleerd over de gevolgen van het formaat van je piem.

VICE: Hoi Alicia, wat bestudeer je precies?

Walker: Ik probeer te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen het formaat van je piemel en zelfverzekerdheid, je bereidheid om relaties aan te gaan, condoomgebruik, en je perceptie van je seksuele competentie. Kortom, ik probeer te onderzoeken hoe het het leven van mannen beïnvloedt.



Wat hoop je te bereiken met je onderzoek?

Hopelijk kan er een gesprek, of discours ontstaan over dit onderwerp. Er zijn een hoop mannen die lijden aan body dysmorphic disorder, een hoop mannen die geloven dat ze beneden gemiddeld zitten, terwijl dat niet zo is. Dan zijn er nog een heleboel die wel een kleinere piemel hebben dan gemiddeld en dat heeft invloed op hoe zij in het leven staan.

Ik heb bijvoorbeeld gesproken met mannen die niet eens op controle gaan bij de huisarts omdat ze niet naakt willen zijn. Ik heb ook met mannen gesproken die nooit de liefde hebben nagejaagd omdat ze ervan uitgaan dat er toch niemand geïnteresseerd is, vanwege hun formaat.

Dit heeft verstrekkende gevolgen, en ik realiseer me dat mensen het wel grappig vinden. Maar dat is het niet. Het is heel serieus. Het gaat om hoe mensen zichzelf en hun lichaam zien, en hoe dat invloed heeft op de keuzes die ze maken. Het is eigenlijk heel erg belangrijk.

Hoe denkt de maatschappij over de grootte van een penis?

We zijn geobsedeerd door het formaat, en we maken er de hele tijd grapjes over. We praten er veel over, en we aanbidden grote penissen – porno, bijvoorbeeld, is hier een grote oorzaak van. Ze zijn allemaal veel groter dan wat normaal is. Zelfs deze week was er een hoop ophef over big dick energy. De strekking daarvan is: mannen die big dick energy hebben zijn beter en zelfverzekerder. Er heerst een sociaal narratief dat dicteert dat mannen niet mannelijk genoeg zijn als ze niet voldoen aan dit ideaal.

Hoop je dat narratief tegen te gaan?

Ja, ik hoop het wel.

Wat gaat er gebeuren tijdens je onderzoek? Welke stappen ga je ondernemen?

De studie heeft twee onderdelen. Mensen kunnen ervoor kiezen om mee te doen met eentje, of alletwee. Het eerste onderdeel is interviews. Dan vraag ik respondenten over hun ervaringen en hoe ze denken dat hun formaat invloed heeft op de manier waarop ze zichzelf zien. En of ze misschien wel dingen laten of juist doen door de lengte van hun penis.

Ik heb ook een enquête waarin ik vraag om foto’s, maar voor een hele specifieke reden. De standaard manier waarop we penissen meten is de bone-press-methode. Alle respondenten gebruiken dezelfde manier. We vragen dus aan mensen om ons de methode te laten zien met een foto, zodat we weten dat het klopt. Als we kunnen verifiëren dat de methode correct is uitgevoerd dan vernietigen we de foto’s. Alleen mannen ouder dan 22 kunnen meedoen.

En hoe gaat het ermee?

God, er hebben wel meer dan 2000 mensen naar de enquête gekeken, maar ik weet niet precies hoeveel mensen de enquête hebben afgemaakt. Ik heb nu 30 interviews gehad, en er komen er nog meer aan.

Is het makkelijker om grotere mannen te spreken over het formaat van hun pik?

Het is juist andersom. Het is best grappig, want alle mannen waarmee ik heb gesproken zeggen allemaal hetzelfde: ‘Alles wat je te zien gaat krijgen zijn grote pikken.’ Maar dat is niet zo. Er zijn juist weinig aanmeldingen van mensen die bovengemiddeld zijn. Er zijn er veel meer die gemiddeld zijn, of eronder zitten.

Wat zijn je voorlopige bevindingen?

Dat dit een probleem is. Mannen durven niet naar de huisarts, vinden het moeilijk vinden om relaties aan te gaan en er zijn mannen die er zelfmoordpogingen door ondernemen. Sommigen zeggen: ‘Ik probeer niet eens condooms te kopen, omdat ze toch niet passen.’ Die patronen begin ik wel te zien. Ik heb hierover meerdere mannen gesproken, en het hield altijd verband met formaat. Ik heb helaas nog niet genoeg mannen binnen met een bovengemiddelde penisgrootte, dus daar kan ik nog niks over zeggen.

Hoe kwam je op het idee om dit te onderzoeken?

Ik wilde dit eigenlijk al zes jaar doen. Een paar vrouwen die ik ken, en elkaar trouwens niet kennen, vertelden me allemaal verhalen over hun wensen in een mannelijke partner. Dat kwam uit op iemand die groot geschapen was. Daar werd ik nieuwsgierig van, want wat veroorzaakt dit nou? Ze vertelden me allemaal dat ze een partner wilden met veel zelfvertrouwen. En dat was de enige eigenschap die écht belangrijk was.

Hoe is het om naar zoveel foto’s van pikken te kijken? Da’s niet echt een normale werkdag.

Voor mij wel. Ik ben een seksuoloog, dit is wat ik doe.