De software van de iPhone 7 voorkomt reparaties

Apple heeft er voor gezorgd dat je met deze nieuwe maatregel je telefoon niet meer kunt repareren.



Apple blokkeert softwarematig de reparatie van bepaalde onderdelen. De homeknop van de iPhone 7 en iPhone 7 Plus is niet meer zelf te vervangen. Dit roept vragen op of Apple-producten in de toekomst überhaupt nog te repareren zijn.

Een iPhone 7 werkt alleen maar met de originele homeknop waarmee hij werd geleverd; als hij kapot gaat, doet hij het alleen als hij opnieuw gekalibreerd wordt in een Apple Store.

De homeknop heeft twee functies: Touch ID, om de telefoon met je vingerafdruk te ontgrendelen, en de “terug naar het beginscherm”-functie. Bij de iPhone 5S, 6 en 6S, doet alleen TouchID het niet meer als je de knop vervangt, maar je kunt nog steeds terug naar het beginscherm. De telefoon kan nog steeds worden vergrendeld en ontgrendeld met een pincode. Beide functies lijken dus niet softwarematig met elkaar verbonden.

Bij de iPhone 7 worden zowel Touch ID als homefunctionaliteit geblokkeerd als de knop vervangen wordt door een onofficiële versie. Het blokkeren van TouchID van heeft nog wel enig nut met het oog op beveiliging, maar het blokkeren van de homefunctie lijkt een rancuneuze zet om onafhankelijke reparateurs en consumenten dwars te zitten. Apple was niet beschikbaar voor commentaar.

Het is belangrijk om te vermelden dat de homeknop een onderdeel is dat verwijdert kan worden zonder de telefoon te beschadigen.

“De homefunctie niet meer ondersteunen, slaat nergens op,” vertelt Justin Carroll, eigenaar van FruitFixed, een onafhankelijke iPhone-reparatiewinkel. “Gewoon een trieste manier om consumenten te benadelen als hun garantie na een jaar verlopen is.”



Een Apple Store Genius bevestigt dat de homeknop alleen te vervangen is door een Apple Store en alleen kan worden gexift met een van Apples eigen “iPhone Calibration Machine.”

“Als de homeknop van een Phone 7 of 7 Plus beschadigd is kunnen we deze niet vervangen.“

In een video laat Michael Oberdick, eigenaar van de onafhankelijke iPhone-reparatiewinkel iOutlet, zien hoe een iPhone 7 helemaal geblokkeerd wordt als je het scherm (en de homeknop) vervangt met dat van een andere iPhone. Je krijgt dan een foutmelding: “De homeknop moet gerepareerd worden.”

Volgens Oberdick betekent dat dat onafhankelijke reparateurs niet meer kunnen garanderen dat zij kapotte iPhone-schermen kunnen repareren omdat een kapotte homeknop vaak niet meteen duidelijk is.

“Als de homeknop van een Phone 7 of 7 Plus beschadigd is kunnen we deze niet vervangen,” zegt Oberdick. “We kunnen niet altijd nagaan waar de schade aan de homeknop zit. En we kunnen niet altijd zien of de knop het voor de reparatie goed deed of niet en of dat de schade is ontstaan door het verwijderen van het lcd-scherm

Het klinkt niet als een groot probleem en het is nog steeds mogelijk om een scherm te vervangen als de homeknop zorgvuldig in het nieuwe scherm geplaatst wordt. Maar software ontworpen om reparaties te voorkomen zijn monopolistisch en slecht voor consumenten. Ze zijn gemaakt om Apple de controle over apparaat te laten houden nadat jij ze hebt gekocht.

Softwarepeperkingen vind je niet alleen in telefoons. De tractors van John Deere zijn ook niet te repareren zonder specifieke softwarecodes en veel industrieel apparaten als ijskasten en airco’s hebben een zelfde soort beveiliging. Dit soort beveiliging is het middelpunt geworden in het debat over wie het recht heeft om apparaten te repareren; dat consumenten niet door fabrikanten beperkt moeten worden hoe zij hun eigen apparaten gebruiken.

Dit is ook niet de eerste keer dat Apple een zelfde soort softwareslot toepast op een iPhone-model. Dit is wel de eerste keer dat zo’n slot bij een apparaat ingebouwd zit. Vorig jaar zorgde “Error 53” ervoor dat je iPhone veranderde in een dure deurstop als je je scherm liet vervangen door een officieuze reparatiezaak. Apple verhielp dit uiteindelijk en moest zijn excuses aan bieden door de bak stront die ze over zich heen kregen. Dit probleem met de iPhone 7 is weer een zelfde soort probleem; de vraag is alleen of er dit keer weer genoeg mensen over de zeik zijn voor Apple om dit op te lossen.