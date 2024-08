De iPhone gaat maar één jaar gegarandeerd mee, zegt Apple

Nu het jaarlijkse momentje dat Apple ons eraan herinnert dat de iPhone in onze zak nu hopeloos verouderd is weer is aangebroken, denk je vast ook dat het weer tijd is voor een nieuwe iPhone. Het jaarlijkse iPhone Upgrade-programma heeft ons zo geconditioneerd dat we elk jaar een nieuw dingetje willen.

Maar de meesten van ons hebben geen nieuwe telefoon nodig. Een iPhone doet het waarschijnlijk minstens een aantal jaar, vooral als je de standaard vastgeplakte batterij met beperkte levensduur vervangt.



Maar nu is het iPhone-dag, en misschien is het handig om te kijken hoe lang Apple zelf denkt dat de iPhone meegaat. Toen ze het iPhone iPhone 7-milieuverslag publiceerde een jaar geleden, maakte Apple de “conservatieve aanname dat een iPhone drie jaar meegaat bij eerste eigenaars,” een conclusie de ze baseerde op “historische klantdata voor vergelijkbare producten.”



Greg Joswiak, Apples VP van iOS, iPad, en iPhone Marketing, zei vorige maand tegen Buzzfeed dat iPhones de “meest kwalitatieve en duurzame apparaten zijn op de markt. Dat doen we omdat het beter is voor de klant, beter is voor ons, en beter is voor de planeet.”



Maar in de rechtszaal claimt Apple dat ze maar verantwoordelijk zijn voor een levensduur van 1 jaar, de standaard garantie als je een iPhone koopt. Ter vergelijking: als je ingeschreven bent voor het iPhone Upgrade Programma betaal je voor een levensduur van 2 jaar.



Dat weten we omdat Apple op dit moment een groepsvordering bevecht over de wijdverspreide iPhone 6 en iPhone 6 Plus kwaal die bekend staat als de “touch disease”. De aanklagers van de rechtszaak die in Californië wordt bevochten, pleiten dat “consumenten er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat een smartphone 2 jaar meegaat, omdat de grote meerderheid van de gebruikers een abonnement van 2 jaar afsluiten met hun telefoonproviders.”



Apple zegt hierop dat als je iPhone na de garantie van een jaar kapot gaat, dan heb je pech. Arturo González, de advocaat die Apple vertegenwoordigt, schrijft in een motie “dat het niet correct is dat de rechtbank nieuwe garantievoorwaarden voorschrijft.”



Dat zou te duur worden voor Apple, en dat is niet het “contract” die het bedrijf met zijn klanten aangaat. Het is nu goed om te herinneren dat iedereen die ingeschreven staat voor het iPhone Upgrade-programma, 24 maanden lang een maandelijkse betaling maakt per telefoon (de 24 maanden resetten elke keer als je upgrade naar de nieuwste telefoon).

De Touch IC-chips, die vaak losraken in de iPhone 6 en de iPhone 6 Plus. Beeld: iFixit

De touch disease wordt veroorzaakt doordat de iPhone 6 en iPhone 6 Plus vaak bijna ongemerkt buigen in je zak. Na maanden raakt daardoor een chip los, de zogenoemde Touch IC-chip, waardoor het contact verstoord met de Logic Board, waardoor het touchscreen het soms niet meer doet, en uiteindelijk helemaal stuk gaat.



Het is de vraag of dit een ontwerpfout is of een productiefout. De aanklagers claimen niet dat het een productiefout is, en Apple zegt dat ze niet kunnen bewijzen dat het een ontwerpfout is.

“De aanklagers’ beschuldiging is dat de ‘afgenomen sterkte van de behuizing zorgt dat het soldeersel van de touch IC-chip faalt ‘een ontwerpfout’ is,” schreef Gonzáles. “Nergens beweren de aanklagers dat de iPhone 6 of 6 Plus afwijken van Apples beoogde ontwerp.



iPhone-reparatie-expert Jessa Jones is het grootste gedeelte van 2016 bezig geweest met iPhones met de “touch-ziekte” te repareren. Foto: Jessa Jones

“Een fabrikant is niet verplicht om een defect dat zich na de garantietermijn openbaart bekend te maken, tenzij het een veiligheidsgerelateerd defect is,” vervolgt Gonzáles. “Rechters hebben nadrukkelijk besloten dat een aangeklaagde partij niet verplicht is om een defect te melden dat na de garantietermijn bekend wordt, tenzij Apple ‘zeker wist dat het product zou falen.’”

Om een rechtszaak te winnen is het logisch dat Apples advocaten zouden claimen dat ze alleen de plicht hebben om telefoons te leveren die het binnen de garantietermijn blijven doen. Maar buiten de rechtszaal claimt Apple in hun duurzaamheidsrapporten dat de gemiddelde iPhone drie jaar gebruikt wordt. En ze zeggen altijd dat ze de meest duurzame telefoon maken (wat niet per se onwaar is, iPhones worden tweedehands voor het meeste geld verkocht). Apple heeft niet gereageerd op onze verzoeken voor een reactie.



In de rechtszaal beweert Apple dat mensen meer moeten betalen voor hun langere garantie, of helemaal geen iPhone moeten kopen als ze verwachten dat Apple verantwoordelijk blijft voor ontwerpfouten die zich openbaren buiten de garantietermijn.



“Apple’s Limited Warranty biedt klanten de mogelijk om hun product terug te brengen als zij het niet eens zijn met de voorwaarden van de garantie,” schreef González. “De duur van een abonnement of afbetaling van een telefoon verandert niets aan de garantietermijn van een jaar.”

Apples garantie is vergelijkbaar met die van andere elektronica die we kopen. Maar Apple heeft strikte controle over haar producten gehouden ook nadat ze gekocht zijn. Als je je apparaat hackt, pruts je met Apples product. Maar als je het sloopt, is het je eigen probleem.



“Dit laat heel duidelijk zien dat het verschil tussen producten en services steeds vager wordt en dat bedrijven dit in hun voordeel gebruiken. Als het ze uit komt zien bedrijven apparaten met software als een dienst,” zegt Aaron Perzanowski, professor in de rechten aan de Case Western Reserve University en de auteur van The End of Ownership, in een email. “Als de rol van een serviceprovider ze niet uitkomt, bijvoorbeeld als een product gerepareerd moet worden, doen ze al gauw alsof de klant volledig verantwoordelijk is.”



Ik ben niet zo van de complottheorie dat Apple geplande veroudering in hun producten in heeft gebouwd. Ik ken een hoop mensen die nog een 5S uit 2013 gebruiken. Apples argument is een juridisch, en daarom is het ook logisch dat ze beweren dat de garantie – een juridisch document – hetgeen is waar de duurzaamheid aan getoetst moet worden.

Maar als er iets mis gaat met je iPhone (en de touch disease is een duidelijk voorbeeld), mag je er alleen maar vanuit gaan dat-ie het een jaar doet en niet langer.