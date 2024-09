De Japanse kunstenaar die werd opgepakt voor haar vaginakunst

Broadly ontmoet de kunstenaar Megumi Igarashi, ook wel bekend als Rokudenashiko, die gearresteerd werd voor ‘obsceniteit’ nadat ze een vaginavormige kajak bouwde.



In juli 2014 werd de kunstenaar Megumi Igarashi, ook wel bekend als Rokudenashiko, gearresteerd voor ‘obsceniteit’ nadat ze een vaginavormige kajak bouwde en bestanden naar mensen mailde waarmee ze een 3d-model van haar genitaliën konden printen. Ze werd kort daarna vrijgelaten, maar werd in december opnieuw opgepakt. Momenteel is ze verwikkeld in een lange rechtszaak. Als ze schuldig wordt bevonden, kan ze twee jaar gevangenisstraf en een boete van 18.000 euro opgelegd krijgen.

Volgens experts kan deze rechtszaak een belangrijk omslagpunt zijn voor Japan, waar strenge obsceniteitwetten het afbeelden van genitaliën in alle mediums verbieden, inclusief kunst en pornografie. Ondanks deze regels zijn er wel veel traditionele Japanse festivals die geheel om de voortplantingsorganen draaien. We gingen naar het jaarlijkse Festival van de Stalen Fallus, waarbij toeschouwers de straat op gaan om een parade van enorme penissen te zien, om antwoord te krijgen op de vraag: waarom wordt een 3d-vagina gezien als obsceen, maar is een penisparade een leuk uitje voor het hele gezin?

Videos by VICE

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.