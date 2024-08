De Jeugd van Tegenwoordig trad op in Antwerpen en daar hebben wij foto’s van

Wat krijg je als Faberyayo, Wiwa, Vjeze, Bas Brony, Abel, MC Mikey Dinero en een paar leden van TDTMCM allemaal naar Antwerpen gaan om op te treden, rond te hangen en champagne te drinken, niet uit glazen maar gewoon, uit de fles? En dat het dan zo heel, heel plezant wordt? En waarschijnlijk ook laat, en, laten we wel wezen, ook wel heavy? Dat er karaoke gezongen wordt en blijkt dat Freddy een vlijmscherpe Don ’ t Look Back in Anger in huis heeft? Dat er gehangen wordt op een Airbnb-boot die HANNUS heet? En dat je ze dan ook nog een paar wegwerpcamera’s meegeeft om de hele boel vast te leggen?



Awel, kijk maar.

Videos by VICE

Volg VICE België razendsnel op Facebook – en mis niets meer van alles wat we maken.

Dit artikel verscheen eerder op VICE NL.