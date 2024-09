De jongens van Supergaande willen ons niet vertellen hoeveel geld ze hebben

Supergaande is zonder twijfel een van de leukste Nederlandse youtubekanalen ooit. Presentatoren Nesim (Nesim Najih) en Qucee (Quentin Correia) vormen het perfecte duo, en de soms knullige samenwerking tussen de twee levert aan de lopende band legendarische internetmomenten op. Denk aan die jongen die bijzonder gepassioneerd hoopt dat zijn dochter een man wordt: MOB, fuck die chimi’s. Met de serie waarin ze bijzonder complexe en belangrijke vraagstukken als ‘WIE WENS JIJ DE TYFUS IN 2017?’ en ‘WAT WAS JOUW LAATSTE PORNO ZOEKOPDRACHT?’ dragen ze misschien geen steentje bij aan het maatschappelijke debat, maar laten ze wel de straten van verschillende steden van hun leukste kant zien.

