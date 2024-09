De jongens van Supergaande willen ons niet vertellen hoeveel geld ze hebben

Supergaande is zonder twijfel een van de leukste Nederlandse youtubekanalen ooit. Presentatoren Nesim (Nesim Najih) en Qucee (Quentin Correia) vormen het perfecte duo, en de soms knullige samenwerking tussen de twee levert aan de lopende band legendarische internetmomenten op. Denk aan die jongen die bijzonder gepassioneerd hoopt dat zijn dochter een man wordt: MOB, fuck die chimi’s. Met de serie waarin ze bijzonder complexe en belangrijke vraagstukken als ‘WIE WENS JIJ DE TYFUS IN 2017?’ en ‘WAT WAS JOUW LAATSTE PORNO ZOEKOPDRACHT?’ dragen ze misschien geen steentje bij aan het maatschappelijke debat, maar laten ze wel de straten van verschillende steden van hun leukste kant zien.

Wanneer ik ze spreek zitten ze midden in de voorbereidingen van de opnames van hun nieuwste project. In samenwerking met Top Notch produceren ze wekelijks een talkshow waarin ze uiteenlopende gasten uit de muziek en youtubewereld op hun kenmerkende manier interviewen. Hiermee creëren ze hun eigen plek in de Nederlandse hiphopwereld, waar ze zelf ook roots hebben. Allebei deden ze mee aan PunchOutBattles, en Nesim bracht onlangs een volwaardig album uit. Ook droegen ze op hun manier bij aan de beef tussen Mula B en Frenna, door een video te publiceren waarin de twee rappers elkaar aftroeven met stapels bankbiljetten.

De opnames die ik bijwoon gaan niet zo lekker als zou moeten. Een van de twee gasten heeft op het laatste moment afgezegd, en zit de ander nog in de studio op het moment dat ze eigenlijk hadden gepland om de opname te starten. Terwijl Qucee het allemaal een beetje weglacht straalt de stress van het gezicht van Nesim.

In principe gebeurt er toch niks als jullie niet uploaden?

Nesim: Het is toch kut? We moeten tegenwoordig werken met deadlines en als je dat niet haalt krijg je gelijk gezeik over je heen. In het eerste uur dat het online staat kijken er gelijk tienduizend mensen, dat betekent dus dat ze er op wachten. Je kunt ze een of twee keer teleurstellen, maar na de derde keer haken ze gewoon af.

Qucee: Je ziet vaker dat bepaalde kanalen er een tijdje tussenuit gaan, en gelijk pakken ze geen views meer. Dan ben je klaar. Je bent zo makkelijk te vervangen.

Nesim: Maar ik denk niet dat wij makkelijk te vervangen zijn. Niemand is als Supergaande.

Als ik naar jullie filmpjes kijk valt het me op dat het allemaal zo vrolijk is. Wordt de sfeer nooit grimmig als je zulke confronterende vragen stelt op straat?

Nesim: Ja, dat is weleens gebeurd. Dat ik een vraag stel aan iemand en dat diegene dan gelijk begint met het beledigen van mijn moeder. Maar wat vooral moeilijk is bij die straatvragen is dat er constant mensen aandacht van ons willen. Toen we net begonnen met het kanaal konden we op een koopavond met gemak twee afleveringen opnemen, nu lukt het ons net om er in dezelfde tijd eentje op te nemen.

Qucee: Er staan constant mensen om ons heen die op de foto willen, en voor hun is het misschien moeilijk om te snappen dat wij gewoon aan het werk zijn.

Nesim: En aan het werk willen blijven. Het is niet klaar na één goed filmpje, want zelfs een kat kan een viral maken. De kunst is om het langer vol te houden.

Nu moet ik het wel vragen: hoe veel geld hebben jullie nu op je bankrekening?

Nesim: Ik heb bijna niets meer, man. Ik ga niet liegen. Ik heb net een vakantie geboekt.

Qucee: Zelfde hier, ik heb een hele dure kerst gehad en tickets gekocht naar Amerika.

Nesim: Dit is weer hetzelfde geval, ik vind het leuk om zo’n vraag te stellen, maar ik vind het minder leuk om het te beantwoorden. Natuurlijk heb je het recht om die vraag terug te kaatsen, maar ik zit nu wel in een andere positie. Er is bij mij ingebroken, waarschijnlijk omdat mensen dachten dat ik heel rijk ben. Sindsdien probeer ik wel minder persoonlijk te zijn. Ik weet dat het hypocriet lijkt, maar uiteindelijk is dat wel wat we doen op het kanaal. Ik zou zelf ook nooit een interview doen op straat. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden, en zeker in onze positie.

Qucee: Ik vind mezelf wel een open persoon, maar als wij het over onszelf hebben, sluiten we het ook al best wel snel af met iets als: ‘fuck wat wij denken, laten we het de mensen op straat vragen’.

Ik vind jullie wel terughoudend daarin.

Nesim: Dat komt ook met professionaliteit toch? Als wij net zo gek doen als de mensen op straat staan we er niet boven als presentator. Het is toch raar als ik los ga wanneer jij vraagt met wie ik mijn dochter niet graag zie thuiskomen?

Qucee: Aan de andere kant vertel ik wel over hoe mijn vriendin me betrapt terwijl ik me zit af te trekken. Het ligt dus niet aan schaamte in ieder geval. Maar mensen gaan af en toe te ver als ze iets van ons willen, komen ze s’ ochtends aan m’n deur om terwijl m’n dochtertje slaapt. Je moet ergens een grens trekken.

Nesim: Ja, voor mijn gevoel is Enzo Knol al elf keer verhuisd in twee jaar tijd.

Zijn jullie veel bezig met de invloed die jullie hebben op de jeugd?

Nesim: Ik denk dat wij een goed voorbeeld zijn omdat we laten zien dat je met hard werken iets kunt maken van je leven. Dat vind ik al meer dan genoeg.

Qucee: Ik vind het wel belangrijk omdat ik weet dat ze tegen ons opkijken. Ik ben dertig kilo afgevallen en ik denk dat dit mensen wel inspireert. En ik hoop dat ik dikke kinderen die gepest worden kan helpen, omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. Daar wil ik me wel voor inzetten. Ook op het gebied van drinken en sigaretten roken: ik doe het heel soms, maar laat het liever niet zien op camera. Ik ben verre van perfect, of het beste voorbeeld, maar ik probeer het wel.

Er is altijd veel invloed. Want uiteindelijk is die beef tussen Mula B en Frenna wel bij jullie ontstaan.

Nesim: Ja, nu moet je eerlijk zijn Q. Je hebt wel een beetje lopen stoken.

Qucee: Het zijn toch twee volwassen mannen? En wat ik heb gehoord is dat er al een beetje wrijving was. Je kan toch niet om zoiets kleins een hele beef starten?

Maar stiekem genoten jullie er wel van?

Nesim: Ja, maar ik denk dat ze bij RTL Boulevard ook genieten van elke roddel die ze verspreiden. En het is wel een boost geweest voor het kanaal. Zoiets genereert kijkcijfers.

Qucee: Maar niet alleen voor ons, hè. Allebei die disstracks hebben miljoenen views.

Nesim: Haha, ja. Waar blijft ons bedankje? Maar Q, denk je dat Frenna vastzit door die lijn over pedofilie van Mula B?

Qucee: Ik zeg helemaal niks meer, straks is dat ook nog mijn schuld.

Nesim, het is wel grappig dat je het kanaal vergelijkt met RTL Boulevard. Je contract bij 101tv werd niet verlengd, zie je de kijkcijfers van Supergaande als een soort middelvinger naar hen?

Nesim: Niet per se een middelvinger, ik heb heel veel geleerd daar. Uiteindelijk hoop ik dat we ooit opnieuw kunnen samenwerken. De mensen die mijn contract niet wilden verlengen stuurden me een mailtje waarin ze zeggen dat ze het gruwelijk vinden wat ik doe. Maar aan de andere kant: ik werk nu nog voor RamBam, maar ik kan niet wachten tot m’n contract is afgelopen. Dan kan ik me weer vol focussen op Supergaande. Ik heb wel veel emotionele dagen gehad toen ik net bij BNN zat, omdat ik mezelf afvroeg of het wel zou lukken. De angst om te falen was er wel, vooral tegenover mijn familie.

Qucee: Ik heb ook een vader die altijd heeft geroepen dat z’n zoon een dokter of advocaat moet worden, maar nu kan niemand meer om ons youtubesucces heen.

Hoe lang gaat het leuk blijven voor Supergaande?

Qucee: Dat is een goede vraag, want we moeten blijven vernieuwen. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen op YouTube zich beperken tot één ding. Als ze gestart zijn met bijvoorbeeld het streamen van games blijven ze zich daar te lang aan vasthouden.

Nesim: Ja, als we echt niet meer op straat kunnen werken moeten we creatief genoeg zijn om met iets nieuws te komen.

Qucee: Ik vind Ik Hou Van Holland leuk.

Nesim: Ja, man. Echt leuk.

Qucee: Maar dat is leuk omdat het elk seizoen een beetje anders is. Als ze nog steeds dezelfde spelletjes zouden doen als in het eerste seizoen zou het niet lukken. Met series ook: af en toe moet er een personage doodgaan.

Nesim: (Stilte)

Qucee: Je snapt toch wat ik bedoel?



Beeld door Rebecca Camphens