De jongeren met psychische problemen die niet verder willen leven

Als je aan euthanasie denkt, denk je waarschijnlijk aan oude mensen die ernstig ziek en aan het einde van hun leven zijn. Maar wat als je jong en lichamelijk in orde bent, maar psychisch zo erg lijdt dat je niet meer verder wil?

In Too Young To Die onderzoekt VICE hoe er in Nederland en België wordt omgegaan met psychisch lijdende jongeren die een zelfgekozen dood wensen. Een jaar lang volgt host Gwen Pol verschillende patiënten, hun naasten, en hulpverleners. Ze ontmoet onder andere de 27-jarige Nadia – die in de laatste fase van haar euthanasietraject zit – en de naasten van Maud. Haar euthanasieverzoek werd afgewezen, maar op haar twintigste maakte ze zelf een einde aan haar leven. Ook spreekt ze psychiater Frank Koerselman, die zich na zijn pensioen nog steeds fel uitspreekt tegen euthanasie op grond van psychisch lijden.

Videos by VICE

Bekijk de volledige documentaire hierboven.