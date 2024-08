De jongerenbewegingen van 50PLUS, DENK en D66 nemen het gedoe voor lief

Een heleboel politieke partijen hebben een jongerenafdeling. Die zouden er in principe voor moeten zorgen dat de (vaak oude) Haagse vergadertijgers niet vergeten dat jonge mensen, in de bloei van hun leven soms andere belangen hebben. We spraken ze de afgelopen weken over hoe ze met hun moederpartij van mening verschillen over dingen als klimaat, racisme en de huizenmarkt. Globaal viel op dat de linkse jongeren vooral meer naar links willen: bij de rechtse en christelijke partijen willen sommige jongeren meer naar links, en anderen juist meer naar rechts.

Vandaag de laatste aflevering, waarin we spreken met de jongerenpartijen van 50PLUS, DENK en D66. De jongerenafdelingen van deze partijen zijn opvallend mild, ondanks het gegeven dat de Armeense genocide, Henk Krol, Margaret Thatcher en het schandaal van vluchtelingenkamp Moria aan bod kwamen.

Hanneke Schuurman

Hanneke Schuurman (23), initiatiefnemer van de jongerenbeweging van 50PLUS in oprichting.

VICE: Hoi Hanneke, hoe ben je op het idee gekomen om de 50PLUS jongerenbeweging op te richten? Hanneke Schuurman: Ik ben in oktober 2016 lid geworden van 50PLUS. Vanaf dat moment dacht ik: iedere partij heeft een jongerenafdeling, maar 50PLUS niet. In september 2019 heb ik mijn plan gepresenteerd, en toen kwam het coronavirus. En dat houdt me een beetje tegen om verder te gaan: de statuten moeten goedgekeurd worden door de leden, maar daar heb je een ledenvergadering voor nodig.

**Kan dat niet via videobellen?

**Ik vind dat heel onpersoonlijk, omdat je toch met leden wil praten. Het is leuker als dat face to face kan.

Vergaderen ze überhaupt digitaal bij 50PLUS? Ja, er zijn wel van die vergaderingen, maar ze zijn niet zo gezellig als wanneer je fysiek bij elkaar bent. 50PLUS is als familie voor me. Met het ene familielid kun je wat beter overweg dan met het andere, maar uiteindelijk ben je toch samen een team. Ook letterlijk trouwens: mijn vader zit bij 50PLUS in Hardenberg, en mijn tweelingzus is lid van 50PLUS.

50PLUS is je met de paplepel ingegoten? Ik ben nooit gedwongen door mijn vader, hoor. Ik zei eerst: ik ga voor één vergadering mee en dan houdt het op. Maar ik vond het echt heel leuk. En 50PLUS doet ontzettend veel voor jongeren. Ze willen meer starterswoningen, betere studentenhuisvesting, beter openbaar vervoer, en ze waren tegen het leenstelsel.

Zijn er ook dingen waar je het minder mee eens bent? Nee. Ik ben nog nergens tegenaan gelopen.

Dus je gaat niet rebelleren? Ik zal best wel eens een politieke discussie gaan voeren. Zoveel mensen, zoveel meningen, je moet altijd een beetje rebels zijn. Ik ben sowieso al rebels geweest door te zeggen: ik ga een jongerenafdeling beginnen. Niemand had het verwacht.

Onderling is niet iedereen het eens bij 50PLUS. Zo vertrok partijleider Henk Krol na veel ruzie. De nieuwe fractievoorzitter, Liane den Haan zei vorige week live op de radio dat ze liever had dat de nummer 3 zou opstappen. Krijg je daar wat van mee als jongerenafdeling?

Je krijgt wel eens wat mee, er is wel eens een akkefietje binnen 50PLUS. Maar dat is bij alle andere partijen ook zo.

Bemoei je je er dan tegenaan? Nee, als ze ruzie hebben of ze zijn het niet met elkaar eens, dan denk ik: praat er als twee volwassen mensen over. En ga vooral niet de pers opzoeken. Nodig elkaar uit voor een goede kop koffie op 1,5 meter afstand en praat het uit.

Denk je wel eens “OK Boomer!” over de mensen bij 50PLUS? Nee, ik heb respect voor de ouderen en zij hebben respect voor mij.

Elika Rehimzadeh.

Elika Rehimzadeh (22), voorzitter van Oppositie, de jongerenbeweging van DENK.

VICE: Hoi Elika, wat zijn jouw favoriete DENK-standpunten? Elika Rehimzadeh: Omdat ik student ben, was het afschaffen van het leenstelsel het belangrijkst. Verder vond ik die stagegarantie aantrekkelijk. Ik had me bij tientallen stagebureaus aangemeld maar werd constant afgewezen. Ik ben toen zelf aangenomen als stagiair bij DENK, en werk er al twee jaar als fractiemedewerker. En nu dus ook als voorzitter van de jongerenbeweging Oppositie.

En hoe bevalt dat? De organisatie voelt als een grote familie, er is een hele goede sfeer.

Wat voor rol heeft Oppositie in de DENK-familie? Wij zijn voor Denk als een ouder die wel eens kritisch op je is, maar alleen omdat het goed voor je is. Op een hele liefdevolle manier: er is nooit eigenlijk echt een clash. Wij lossen het altijd intern op, en DENK vindt onze stem ook echt belangrijk. Het klinkt alsof ik een reclamespotje aan het doen ben, maar ik ben gewoon heel enthousiast.

Een paar jaar geleden was de jongerenbeweging nog zo enthousiast dat er trollen gemaakt waren om DENK te promoten. Hebben jullie dat nu ook weer gedaan? Wat er in het verleden is gebeurd met de vorige voorzitter, dat laat ik even achter me. Maar nu, doen we dat absoluut niet. Nooit.

Ik zag ook dat Farid Azarkan op tv zei dat er geen filmpjes meer komen waarin politici met een Turkse achtergrond worden beschuldigd van allerlei dingen, zoals het erkennen van de Armeense genocide. Ben je daar blij mee? Zoals Farid ook zei, dat is geen manier van politiek bedrijven. Ik kan niet echt een oordeel vellen over wat er toen is gebeurd, want ik had toen nog geen rol bij de partij.

Toen je erbij kwam en erachter kwam dat dat was gebeurd, schrok je er toen van? In de politiek gebeuren soms dingen waarvan ik normaal gesproken heel erg zou schrikken. Maar naarmate ik steeds langer in het vak zit zijn er bepaalde dingen waar ik niet meer van opkijk. Niet om de situatie teniet te doen hè, ik vond het hartstikke vervelend. Het was dus ook fijn om de mededeling van Farid te krijgen dat dat nooit meer zou gebeuren. Ik kijk liever vooruit.

DENK is veranderd in de afgelopen tijd? Absoluut. Toen ik daar kwam was er natuurlijk een hele andere situatie. Er waren andere mensen actief, we zijn ook enigszins volwassen geworden als partij. We begonnen bij een hele kleine doelgroep, maar nu is het echt aan het verbreden, veel meer mensen voelen zich aangesproken.

Hoe wordt er nu eigenlijk binnen DENK gesproken over wat er destijds in Armenië is gebeurd? Dat weet ik niet. Dat is nog niet ter sprake gekomen sinds ik voorzitter van Oppositie ben, en zelf weet ik er niet genoeg vanaf om er wat over te zeggen.

Léonie Janssen

Léonie Janssen (27), voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenbeweging van D66.

VICE: Hoi Léonie, hoe is het om in de jongerenpartij van D66 te zitten? Léonie Janssen: ik vind het fijn hoe serieus wij worden genomen door D66. We zijn het niet altijd eens maar ik heb niks te klagen. Wij proberen als jonge democraten wat progressiever te zijn.

**Hoe uit zich dat?

**Een heel simpel voorbeeld is dat wij voor complete legalisering van alle drugs zijn, en D66 niet. We proberen ook wat ambitieuzer te zijn in de klimaatdoelen. En D66 heeft bijvoorbeeld een plan voor een nieuw belastingstelsel: “negatieve inkomstenbelasting” waarin alle toeslagen verwerkt zouden worden. Wij zouden graag zien dat daar ook de studiefinanciering en de AOW daar ook nog bij getrokken zouden worden. Door de kindertoeslagaffaire werd het alleen maar pijnlijker duidelijk dat zoiets nodig is.

"Ik was als student geen fan van Thatcher. Maar ik heb wel bewondering voor alles wat ze heeft gedaan, ondanks de weerstand die er was. Die ruggengraat is hard nodig in de politiek."@SigridKaag bij #wnlopzondag pic.twitter.com/AfQWXPplqm — D66 (@D66) November 8, 2020

Jullie willen progressiever zijn dan D66 zelf. Wat vind je ervan dat Kaag Margaret Thatcher bewondert, de oermoeder van het neoliberalisme?

Ik kan uiteraard niet voor Sigrid Kaag spreken. Maar ik zou mezelf in haar plaats er vooral aan spiegelen dat Thatcher de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk was. Dan gaat het niet zo zeer over de inhoud van Thatchers partij, maar meer over de ballen die zij had. Zij was dertig à veertig jaar geleden premier, en wij in Nederland hebben nog steeds geen vrouwelijke premier gehad.

**Zijn er wel andere dingen waar je het erg mee oneens was?

**Toen er die brand was in het vluchtelingenkamp Moria heb ik me heel erg uitgesproken tegen het beleid van het kabinet, waar D66 natuurlijk in zat. Ik weet wel dat D66 wat anders wilde, en dat er alsnog honderd vluchtelingen worden opgenomen. Maar persoonlijk vind ik dat er veel meer vluchtelingen naar Nederland zouden moeten komen. Gelukkig staat er nu in het verkiezingsprogramma van D66 dat ze vijfduizend vluchtelingen willen opnemen.

Wat is het meest rebelse dat jullie als Jonge Democraten hebben gedaan? We hebben destijds campagne gevoerd tegen de sleepwet, door met bootjes en netten de Hofvijver op te varen. D66 was voorstander van die wet. Maar het is nog leuker om te rebelleren tegen partijen waar je het helemaal niet mee eens bent. Een paar jaar geleden hebben we een camper beschilderd met de Europese vlag, en zijn daarmee achter Wilders aangereden. Elke dag dat hij campagne ging voeren waren wij daar opeens, en richtte de media hun aandacht op ons. Daar heeft hij zich echt over op lopen vreten, dat vind ik écht heel cool.

Bedankt allemaal!