Dit zijn de journalisten die nepnieuws uit Facebook moeten bannen

Nepnieuws heeft zich deze winter over Facebook verspreid als een nare griep. De socialmediagigant zet nu eindelijk een stop op de mogelijkheid lukraak nepartikelen te delen.

Facebook kondigde deze week aan het eenvoudiger te maken voor gebruikers om nepnieuws te melden, waarna de gemelde verhalen naar factcheckers worden gestuurd voor controle. Het bedrijf zei dat het zal samenwerken met organisaties die de International Fact-Checking Network-principes hebben ondertekend. Op het moment zijn dat 43 organisaties.

De gemelde facebookposts gaan naar organisaties zoals Politifact, the Washington Post Fact Checker, de Associated Press, Snopes en nog een reeks andere internationale mediabedrijven die aan factchecking doen.

Als de posts niet kunnen voldoen aan de benodigde standaarden voor accuraatheid – als een artikel geen bron vermeldt, bijvoorbeeld, of is gebaseerd op een ander artikel dat geen bron bevat – zal Facebook het bericht markeren als ‘nep’ en er een waarschuwing bij zetten als iemand het probeert te delen.

“We hebben onze inspanningen gericht op het ergste van het ergste,” aldus een statement van Adam Mosseri, Facebooks vice-president van het onderdeel Newsfeed. Hieronder vallen “de overduidelijke hoaxes die worden verspreid door spammers gericht op persoonlijk gewin en het betrekken van de facebookgemeenschap en andere organisaties.”

Sommige organisaties in het Fact-Checking Netwerk, zoals Politifact, publiceren uitsluitend berichten over de juistheid van uitspraken van politici, belangrijke politieke figuren of, recentelijk, virale verhalen. Hun ‘Truth-O-Meter’ gaat van True tot Pants on Fire, en hun verslaggevers schrijven gedetailleerd over de methode die ze gebruiken om de beweringen te ontleden.

Cruciaal is dat deze organisaties te werk gaan zonder de specifieke intentie een statement te ontkrachten. Hun doel is om te kijken naar ieder afzonderlijk deel van een statement en te evalueren of de uitspraak in zijn geheel waar is en een accurate weergave van de situatie die het beschrijft. Mist er context? Wordt het probleem teruggebracht tot een te simplistische kernvraag? Of is iemand keihard aan het liegen?

Nepnieuws tierde dit jaar welig omdat sommige bloggers in staat waren om advertentie-inkomsten te genereren met het schrijven van misleidende artikelen met sensationele claims.

