De Kameroeners die de NBA veroveren

Afrika wordt in de basketbalwereld vaak gezien als een slapende reus. Het continent heeft enorm veel potentie om topspelers voort te brengen, maar door een tekort aan faciliteiten en trainers gaat dat nog niet zo makkelijk.

Dankzij Luc Mbah a Moute en zijn succes in de NBA, gaat het in Kameroen in ieder geval de goede kant op. Hij heeft een programma opgezet om talenten vanuit Kameroen naar de Verenigde Staten te krijgen. Zo vond bijvoorbeeld Joel Embiid zijn weg naar de Philadelphia 76’ers. VICE Sports maakte een docu over de invloed van Mbah a Moute en Embiid op basketbal in Kameroen.