De kans bestaat dat de mensheid uitsterft – en dat komt door mannen

Eindelijk wat goed nieuws op onze ellendige facebooktijdlijn: het einde van ons soort is in zicht!



In Human Reproduction Update is een onderzoek gepubliceerd waarin wordt gesteld dat we zullen uitsterven als de kwaliteit van spermacellen achteruit blijft gaan – en dat mannen uit Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland hier schuldig aan zijn.



De wetenschappers keken naar data van bijna 200 onderzoeken over sperma, van over de hele wereld, en zagen dat het sperma van mannen uit deze delen van de wereld op rap tempo zijn verslechterd in de afgelopen 40 jaar.



De kwaliteit van het sperma van mannen uit deze regio’s is met 52 procent gedaald, en de hoeveelheid met 59 procent. Om dit even in context te plaatsen: deze daling was niet waar te nemen in Zuid-Amerika, Azië of Afrika – al moet er wel bij worden gezegd dat er minder onderzoek is gedaan naar die delen van de wereld.



Een van de hoofdonderzoekers, Dr. Hagai Levine, vertelde aan de BBC bezorgd te zijn dat de mens zal uitsterven als deze trend zich voortzet. “Als we onze manier van leven niet gaan aanpassen en anders omgaan met het milieu en de chemische middelen waaraan we worden blootgesteld, dan maak ik me grote zorgen over de toekomst.”



Hoe voelen westerse mannen zich over het feit dat ze verantwoordelijk zijn voor het uitsterven van de mensheid? Is het het zoveelste dat we kunnen toevoegen aan hun rijtje zonden?



Er zat maar een ding op: het vragen aan heteroseksuele mannen uit Noord-Amerika en Europa. Maar waar zijn die in godsnaam te vinden? Geintje, heteromannen zijn overal.



Het was totaal niet ongemakkelijk om mijn mannelijke collega’s klem te zetten in de gang en ze uit te horen over de kwaliteit van hun zaad. Iedereen reageerde prima op mijn journalistieke verzoek.



“Ik denk dat mijn sperma uitstekend is, hoor, bedankt,” zei mijn collega Harry blozend met zijn croissantje en ijskoffie in de hand. “Ik hoef er niets over te weten.”



“Het spijt me verschrikkelijk dat ik een bijdrage lever aan ons einde,” zegt vice-editor Jamie. “Ze weten nog niet waarom de kwaliteit achteruitgaat toch? Ik ga ervan uit dat het iets te maken heeft met een slecht dieet, roken en gebrek aan beweging – dus ik denk dat mijn sperma in zeer slechte staat is op dit moment.”



Later stuurde hij mij dat hij aan het googelen was naar sperma-supplementen en “direct een kleine paniekaanval kreeg.”



Veel mannen die ik interviewde voor dit artikel reageerden angstig, wat me nogal verraste – ik dacht altijd dat witte heteromannen juist voor het uitsterven van de gehele mensheid waren. Waarom ontkennen ze anders massaal dat klimaatverandering een probleem is?



“Dit nieuwe onderzoek geeft een enorme negatieve draai aan wat ik altijd als mijn belangrijkste verdienste zag van mijn date-leven: namelijk dat ik niemand van mijn Tinderveroveringen bezwangerd heb,” vertelt vriend Mike. “Nu het niet eens meer een prestatie is om iemand niet te bezwangeren, blijk ik ook nog eens bij te dragen aan de vernietiging van de mensheid. Alsof de seks al niet slecht genoeg was.”



De meeste mannen die ik sprak waren erg pessimistisch over de kwaliteit van hun sperma, omdat ze er een verschrikkelijke levensstijl op na houden – wat dus logisch is. Overgewicht, roken, stress, diëten en de chemische stoffen in plastic worden vaak als oorzaken genoemd voor het feit dat sperma van de moderne man net zo wankel is als het feminisme van sommige mannelijke opiniemakers.



Een andere reden die wordt gegeven voor de erbarmelijke staat van sperma is overmatig televisie kijken. Volgens een onderzoek uit 2016 van de Universiteit van Kopenhagen, wordt meer dan vijf uur per dag tv kijken geassocieerd met een lagere zaadkwaliteit.



“Als iemand die geen overgewicht heeft, niet rookt en ook niet echt tv kijkt, zie ik mezelf als de oplossing, en niet als oorzaak van het probleem,” houdt mijn lieve vriendje Charlie zichzelf voor (hij is gek op reality-tv). “Hopelijk zijn andere mannen in de toekomst net zo verlicht als ik en kunnen we samen dit dreigende gevaar weren.”



Als dit je allemaal teveel is, doe dan wat mijn collega Joel doet en steek gewoon je hoofd in in het zand. “Je kan niet beweren dat zaad nou zo’n vreselijk schaars goed is,” riep hij onlangs uit. Er is zoveel sperma op deze aardbol. Bedenk je bijvoorbeeld hoeveel sperma er nu op dit kantoor is. En dat je slechts één zaadcel nodig hebt om een baby te maken.”



“Bovendien,” gaat hij door, “zou je toch zeggen dat synthetische sperma inmiddels al in de maak is. Als er nog geen plannen zijn om mannen uit de hele voortplantingscyclus te bannen, dan moeten ze daar maar eens mee beginnen.”



En daar ben ik het totaal mee eens.