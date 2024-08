De karaokenummers die barmedewerkers de strot uitkomen

Een karaoke-bar lijkt op het eerste gezicht misschien geen plek waar veel regels gelden, of waar streng over je wordt geoordeeld. Integendeel: als je niet kunt zingen krijg je toch een podium, ook wanneer je dronken bent – wat zeg ik, júist wanneer je dronken bent – en je mag zelf kiezen welk nummer je met je dronken gelal het liefst wilt verpesten voor de rest van de aanwezigen.



Maar er zijn altijd mensen die oordelen. Het barpersoneel bijvoorbeeld, dat dag in dag uit met slechte muziekkeuzes moet dealen. Zij zien je op een afstand door een nuchtere bril voor wie je daadwerkelijk bent: iemand die eigenlijk veel te oud is om Justin Bieber mee te kunnen zingen.

Om te zorgen dat we allemaal nooit meer naar een nog vreselijkere versie van Despacito te hoeven luisteren bestaat er daarom nu deze lijst, voor en door barpersoneel. Lees hem aandachtig door en denk eraan de volgende keer dat je op het punt staat iemands leven te verwoesten met jouw versie van Wonderwall.

“Bootylicious, meestal opgevoerd door een groepje giechelende, zeer doorsnee blonde vrouwen zonder booty.” – Kevin, 29

“Sorry van Justin Bieber.“ – Machteld, 27



“Dromen zijn bedrog. En als we het dan toch over Marco Borsato hebben: Het Is Een Nacht. Oh fuck, dat is niet van Marco Borsato zeker?“ – Joey, 23



“Ik moet tegenwoordig altijd huilen als iemand Despacito inzet.“ – Bram, 25

“Dat ene kutnummer van Guus Meeuwis, Geef Mij Je Angst. Ik probeer op plekken te werken die dit nummer niet in hun repertoire hebben staan, maar toch komt het nog te vaak voorbij.“ – Japheth, 25



“Rehab van Amy Winehouse. I say no, no, no.” – Anne, 23



“Echt alles van Adele.” – Joni, 22



“Het is bijna 2018, en “Wonderwall” is nog altijd de slechtste keus die je kan maken. Ook zonder gitaar in je hand.” – Mar, 25



“Laten we alsjeblieft STOPPEN met “No Scrubs” van TLC! En elke cover van dat nummer. We weten het nu wel.” – Barbara, 22



“Drank en drugs. Ik associeer dat ontzettend met middelbare scholieren.” – Machteld, 27

“I Gotta Feeling van the Black Eyed Peas. Daar is echt alles kut aan. Het moet een beeld geven van een goede avond maar als het aan staat ga ik liever naar huis.” – Felicia, 23

“Despacito! Het blijft voor eeuwig in mijn hoofd, maar niemand kan het meezingen, want het is Spaans.” – Tidi, 22

“Persoonlijk vind ik het nooit heel erg als mensen wat top 40-hitjes zingen. Die dingen vervliegen uiteindelijk wel weer. Wat me pas echt stoort zijn de echte klassiekers die door karaoke worden verkracht. Denk aan alles van Queen, the Beatles, Led Zeppelin. Zoveel prachtnummers die helemaal voor me zijn verpest door wat dronken idioten met een microfoon.” – Mac, 31



“Leef van André Hazes Jr.” – Arend, 25



“Elk nummer met autotune. Hoe hard je het ook probeert, je kan zoiets niet nazingen.” – Anne, 23



“Het is nou niet bepaald een typisch karaoke-nummer, maar: I’m In Love With The Coco. Het wordt te vaak aangezet en de meeste mensen die erop los gaan hebben nog nooit coke gebruikt.” – Pepijn, 22



“Alles van Beyoncé. Mensen hebben Beyoncé voor me verpest. Dat is pas erg.” – Titia, 26

“Africa van Toto, oftewel het meest eentonige lied wat ooit is uitgevonden.” – Kevin, 29

“Om welk nummer het ook gaat, ik kan de liedjes van Bruno Mars echt niet meer aanhoren. Stop die grenade in je kont, alsjeblieft.” – Bonnie, 22

“Het is echt tijd dat we Wonderwall laten rusten.” – Laura, 26

“Ademnood. Het wordt zoveel aangevraagd, ik kan het wel dromen.” – Patrick, 45



“Ik zou mensen echt willen verbieden Hello van Adele te zingen.” – Rawan, 23



“Let It Be van the Beatles. Er is niks mis met dat nummer, maar er is wel heel veel mis met de dronken gasten die het inzetten. Waarschijnlijk ook meteen het enige Beatles-nummer dat ze kennen.” – Arend, 25



“Vrouwen die Wannabe van de Spice Girls aanvragen zitten me tot hier. Vooral de rap-stukjes zijn echt om je kapot voor te schamen.” – Joni, 31



“Zullen we wachten met All I Want For Christmas tot het ook echt Kerst is, alsjeblieft?” – Mac, 31



“You’ll Never Walk Alone van Gerry & the Pacemakers.” – David, 33



“Dat moet toch wel Hey Jude zijn, van the Beatles. Het doet me pijn het te zeggen, maar je bent gewoon echt niet meer origineel als je dat wil zingen.” – Eric, 32



“Bohemian Rhapsody. Zonder twijfel.” – Anna-Sophie, 26



“Het valt tegenwoordig wel weer mee, maar er was een periode dat iedereen Can’t Stop The Feeling van Justin Timberlake aanvroeg. Ik vind het daardoor nu echt een schijnheilig klotenummer.” – Bart, 30



“Heathens van Twenty One Pilots.” – Ramses, 21



“Alsjeblieft geen Wonderwall meer! Of Bohemian Rhapsody. Kom een keer met iets nieuws!” – Veerle, 24



“Fancy van Iggy Azalea.” – Samantha, 33



“Alles wat eigenlijk heel emotioneel en gevoelig is. Het komt totaal niet tot z’n recht bij karaoke en je verpest zo echt mooie nummers.” – Martin, 30



“Rood van Marco Borsato.” – Dieuwke, 33



“Er was een tijdje dat dat nummer Closer van the Chainsmokers en Halsey me overal achtervolgde. En als mensen dat dan ook nog zelf gaan zingen… Nee.” – Jasper, 23



“Rap. Gewoon, alles met rap. Het kan echt niet. Als je een rapnummer kiest, vind ik je gewoon meteen een sukkel.” – Didier, 22



“Het Is Een Nacht en Geef Mij Je Angst van Guus Meeuwis. Die waren misschien nog leuk toen ik er ooit voor het eerst op schuifelde in groep acht.” – Jerry, 24