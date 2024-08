De kerst van Sjaak is om jaloers van te worden

Goedkope glühwijn. Een lege bankrekening door de vele cadeaus die je moet kopen (en nooit terugkrijgt). Een tante met een wijntje te veel op. Het kerstalbum op repeat dat je vader tig jaar geleden bij een volle spaarkaart van het tankstation kreeg. Constipatie. Natte sneeuw. Wat mist er in dit rijtje? Juist ja: Sjaak. Nadat ik deze legende sprak over zijn feestdagen wil ik eigenlijk geen kerst meer vieren zonder hem. Gezelligheid kent geen grenzen in zijn optiek. Hij noemt zichzelf een ware masterchef, neemt zijn familie mee naar een escape room en zorgt dat zijn huisdiertjes ook goed te eten krijgen. De gedachte dat ik zo weer met een paar strontvervelende neefjes op de bank Home Alone zit te kijken, maakt me daardoor diep triestig. Nee, lees hieronder eens hoe het ook kan. Toe maar, misschien steek je er wat van op.



Noisey: Sjaak, hoe voel je je?

Sjaak: Het gaat lekker, man. Ik zit thuis in Deventer omringd door een kind, een vrouw, drie woestijnratjes en twee honden. Osso, boompje, beestjes. Je weet toch, gap. We worden allemaal een stukje ouder. Hier is het lekker rustig. In Amsterdam is het alleen maar feesten en gek doen. Ga je uit met vijftienduizend euro en kom je thuis met duizend. 3robi komt straks hierheen, even een nummertje afmaken.



Wat was je hoogtepunt van 2017?

Mijn albumrelease was wel het hoogtepunt. Ik had niet heel veel verwacht van de plaat, maar hij doet het best goed. Had meer gepusht mogen worden door de mensen zelf. Ik word een stukje ouder, de fans ook en hebben allemaal kinderen. Zo gaat dat. Boef en Lil’ Kleine krijgen dat ook. Het snelle leven is leuk, maar het geld gaat heel snel op als je shit niet geregeld is. Sommige artiesten gaan zo lekker, ze hebben niet eens KvK. Later gaat niemand je meer helpen, je moet het nu fiksen.

Dat klinkt eigenlijk best prima. Geen dieptepunten dit jaar?

Ik heb geen schulden – alles is weegschaal en gebalanceerd. Er zijn dus geen dieptepunten, ik ben gewoon aan het bikkelen. Beetje shinen en snelle waggies rijden. Beetje kijken en handelen. Ik heb zo weer vijf, zes ruggen in m’n zak. Er komt wat binnen maar er gaat ook veel uit.



Lekker, man. Vier jij eigenlijk kerst?

Ik ben een moslim, mijn vriendin is Nederlands. Ik was laatst bij m’n schoonmoeder, hebben ze niet eens een boompje. Ze gaan wel veel op vakantie en helpen ons met van alles. Kerst geeft een warm gevoel, het is gezellig. Het idee van kerst brengt mensen bij elkaar. Serious Request moeten ze doen voor Nederland, broer. Hier zijn ook veel skere mensen. Wie doet er iets voor wij die hier verrot gaan? De trein wordt duurder, de belasting is helemaal gek. Vroeger had ik niet eens een bankpas. Gewoon alleen dikke stacks op zolder. Je moet bikkelen hier. Belasting is een van de grootste enemies. Public enemy number one. Je werkt hard pakt een miljoentje en je moet zes ton inleveren. Bonne chance. Slimme mensen investeren in iets of openen een bankrekening in een ander land.



Oké, maar ga je wel nog iets doen met kerst?

We gaan met de familie zo’n escape room doen. Gewoon een hapje eten daarna met de hele familie. Wel een beetje kerst dus.

Hoe ziet jouw ideale kerstboom eruit?

Veel lichten, mooie balletjes. Een dikke wiettop in plaats van een ster erop. Nee, nee, nee, geen kerstboom, maar een wietboom. Met zakjes hasj in plaats van balletjes. Ik heb zin in lekkere rollades. Ik ben nu masterchef. Dingen gaan in de oven, de wok, er wordt gebakken, gegrild, gepocheerd en ik maak gekke salades, niffo. Vrouwtje kan niet koken. Een tosti kan ze niet eens maken. Ze geeft het gewoon toe ook. Vorig jaar heb ik voor twaalf man gekookt. Gehaktballen met saté, rolletjes met zalm en roomkaas, kip, Chinese tomatensoep en kleine stukjes vlees. Het was nog net geen gourmetten. Ik maakte er ook lekkere juices bij, avocado juices. Dat is veel werk in een kleine keuken, gap. Voor ik bekend werd, werkte ik bij een pizzeria en deed ik een beetje drugs. Van m’n ma moest ik wat gaan doen, naar school gaan bijvoorbeeld. Toen heb ik een horecaschool gedaan op de Elandsgracht in Amsterdam. Een maandje na m’n diploma kwam Ik Heb Schijt uit. Toen is het allemaal veranderd, maar koken doe ik dus nog steeds, gap.

Heb je ook een favoriet kerstnummer?

Ik word schijtziek van die shit, maar ik ga voor die Wham!. Je collega heeft 24 uur Wham! geluisterd? Hij slaapt 3 weken niet, dat is kankerlijp, gek. Jullie zijn echt focktop. Als je iemand wil martelen moet je dat soort dingen doen. Wham! 24 uur non-stop in je dromen en bij het poepen. Ik ga dat stuk lezen.

Ga jij tijdens oud en nieuw voor oliebollen of een appelbeignet?

Allebei, man bro. Oliebollen met krenten voor de gekke mensen en oliebollen normaal voor de normale mensen. Ben je gek, neem je krenten. Ben je loco, dan eet je appelbeignet. Beetje coke erbij, hopla! Zo, ik krijg zin in oliebollen nu, lekker crunchy. Hier in het oosten zijn de oliebollen goed, man. Als je straks ophangt ga ik oliebollen kopen.

Wat drink je daarbij dan? Champagne, bier, of?

Wodka, gap! Champagne is er om te poppen, dat is gewoon gezellig. Maar dat drink ik verder niet. Van die bubbels ga je boeren. Ik begrijp die mensen met dure champagne niet. Bier drink ik ook niet. Zo smerig, ik heb het geprobeerd. IJskoud biertje? Geef me ijskoude vodkaatjes met ginger ale en tabasco. Bro, weet je hoe lekker dat is, gap. Het is zo lekker, je wordt helemaal dronken. Ik was met Lil’ Kleine in een restaurant. Ik had die wodka met tabasco. Hij wilde het zelf ook. Wij lekker lachen en praten, ‘hahaha’, de hele avond. Iedereen dacht: wat zijn die gasten gezellig, die mannen zijn top. Dat is wat die wodka met je doet.



Tips voor de kater van één januari?

Veel water drinken, veel slapen en veel eten. Dat gewoon. Veel poepen en veel pissen. Je lichaam heeft ook een systeem, alles moet eruit. Of ga naar de sauna. Je gaat sowieso wel kapot op 1 januari. Als je klaar bent met feesten moet je ook even wat eten voor je naar bed gaat. Als je dronken bent, eet je wel als een dier, allemaal saus op je vinger. Helemaal lijp.

Wat zijn je goede voornemens voor 2018?

Ik ben gestopt met roken. Ik rook die e-sigaret-onzin. Blowen doe ik wel natuurlijk. Als ik drink, wil ik roken, dan pak ik die e-sigaret erbij. Of ik meer ga lopen met de honden in 2018? Ze hebben een beter leven dan ik. Ze hebben een gek leven in deze grote osso. Ze komen net van buiten want mijn vrouwtje ging joggen. Vrouwtje is echt een dierenvriend. Op de eerste plaats komen de dieren, dan de mensen. Ik heb drie fucking woestijnratten. Geen aquarium, die beesten hebben een penthouse. Ze kunnen lekker knagen de hele dag. Ik maar struggelen met die kutmuziek hiero. En die artiesten die denken dat ze lijp zijn. Ze mogen praten als ze het 12 jaar volhouden. Die shit is zo voorbij. Doe gewoon lekker normaal, over drie jaar ben je niet meer hot.

Heb je nog grote plannen voor komend jaar?

Ik heb nu met Sidney Samson een album gemaakt, dit, dat. Hij komt uit in januari. Met Sidney kan ik zonder hoofdpijn muziek releasen. Ik investeer veel in onze vriendschap, Sidney is een echte vriend. De plaat heet #THOP, het betekent niks en het is gewoon helemaal top. Beetje net als het woord ‘challa’s’. 3robi, Lil’ kleine, Jayh, Sef en Adje staan onder anderen op #THOP. Ik heb ook een paar dames op de refreintjes. Het is geen straatalbum, meer eentje voor de money. De stacks gaan snel, ouwe topper. In januari gaan we knallen. Heel misschien sta ik nog op Eurosonic Noorderslag. Dat is altijd feest, met nieuwe muziek.



Namens Noisey de beste wensen voor 2018, Sjaak!