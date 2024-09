De kinderen van ‘Stranger Things’ deelden levensgevaarlijke boterhammen uit tijdens de Emmy Awards

Bij de uitreiking van de Emmy’s afgelopen zondag liet Jimmy Kimmel de kinderen van de populaire serie Stranger Things boterhammen met pindakaas en jam uitdelen, die – volgens de grap – gemaakt zouden zijn door Kimmels moeder. De drie jonge acteurs – Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin en Gaten Matarazzo – reden langs op hun fietsjes, terwijl ze boterhammen, pakjes sap en handgeschreven briefjes uitdeelden aan de gasten. Het was hartstikke leuk, tot bleek dat het eigenlijk helemaal niet leuk was.

Caleb,Gaten and Millie handing out PB&J sandwiches at the Emmys in their characters! pic.twitter.com/opOn6GgSII

Gerrick D. Kennedy van de Los Angeles Times was bijvoorbeeld niet onder de indruk van de kwaliteit en smaak van de boterham, en ook niet van de blauwe IKEA-tassen waar ze in zaten.

And I can confidently say it’s the grossest PB&J I’ve ever had. #Emmys — Gerrick D. Kennedy (@GerrickKennedy) September 19, 2016

Actrice Emily Ratajkowski vond het ook niks, en vertelde TMZ dat de boterhammen “niet echt lekker waren.”

Wat kan er nou misgaan met het smeren van een boterham? Hebben ze de goedkoopste jam gebruikt? Muffe pindakaas? Oud brood?

De bekende Amerikaanse chef Tom Colicchio was positiever over het broodje.

@jimmykimmel moms sandwiches: good balance peanut butter and jelly, nice knife work but bread a little dry #Emmys #topchef — Tom Colicchio (@tomcolicchio) September 19, 2016

Kimmel maakte nog een grapje over mensen met allergieën voor noten en gluten, maar naderhand woedde er een discussie over het feit dat het onverantwoordelijk is om eten met noten uit te delen (“Je moet nooit pindakaas uitdelen, dat is gevaarlijk,” zei een gast in het bijzijn van een verslaggever van de LA Times).

The P.A. announcer reiterated during the commercial break that the peanut butter sandwiches do contain gluten. #Emmys — Josh Duboff (@JDuboff) September 19, 2016

Adam Bailine, Hoofd Marketing en Communicatie bij de Asthma and Allergy Foundation of America vertelt aan MUNCHIES: “We hebben klachten en bezorgde reacties ontvangen naar aanleiding van de uitzending. We houden het in de gaten… Het is erg riskant om zo’n stunt uit te halen zonder over de risico’s na te denken.”

Tot overmaat van ramp lieten McLaughlin en Matarazzo bij een afterparty weten dat ze zelf geen broodjes hadden gekregen voor hun harde werk.