De kleine tragiek van het leven in de grote stad

Ze is eigenlijk altijd nors, chagrijnig en vol zelfmedelijden, en toch mag je haar wel. De autobiografische tekeningen van Kyung Me schetsen de alledaagse avonturen van een wat vrekkige jongedame met een star postuur en een bos krullen in New York, de stad waar haar Koreaanse grootouders ooit naartoe verhuisden. Haar tekeningen zijn op het eerste gezicht vooral grappig en een beetje lomp, vol met herkenbare frustraties. Toch hinten ze ook subtiel naar diepere thema’s als identiteit en het al te bekende gevoel van het niet kunnen aarden in een grote stad.

Vorige week opende haar eerste soloshow in de Miller Gallery, waarin ze een breed aanbod van haar tekeningen uit BAD KOREAN exposeert, een verhalend plaatjesboek van haar hand. Het boek volgt Kyung Me’s leven van 2013 tot 2014, de jaren waarin ze een plek probeert te veroveren in de onmogelijke jungle van New York. Ze is voortdurend moe, gesloopt door de dagelijkse sleur en haar eigen verveeldheid. De ongemakkelijkheid wordt nog verder aangezet in de gortdroge titels die ze haar werken meegeeft. Hi how was your weekend? Goo thanks relaxing but nice and yours? Great! Thanks. Ergens werkt het geruststellend en troostend; het idee dat heus niet iedereen, nee, haast niemand, gemakkelijk zijn of haar plek vindt.

health! positivity! you are great

Hi how was your weekend? Goo thanks relaxing but nice and yours? Great! Thanks

how are you still alive?

are you out in love with me

i want to be your only friend

sorry

i feel so sad

on the phone with verizon

you are pretty you are pretty ok you are truly ok

fuck it im high

wow i love the cocteau twins

what year is it

is the m train still running

it’s mink bitches

congratulations

Kyung Me’s eerste solo-expositie BAD KOREAN is nog tot en met 16 oktober te zien in de Miller Gallery. Voor meer informatie over de kunstenaar, klik hier