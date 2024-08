De kleren die mensen aantrokken om hun ex terug te pakken

In 1994 stond het sprookjesachtige leven van prinses Diana op het punt om uit elkaar te vallen, toen prins Charles tijdens een rampzalig interview publiekelijk toegaf te zijn vreemdgegaan. Het koninklijk huwelijk leek op de klippen te lopen.

Maar wat deed Diana? Ze trok zich niet terug in Kensington Palace om daar in haar eentje Charles en Camilla Parker Bowles te vervloeken. Sterker nog, op dezelfde avond dat de inmiddels beruchte documentaire werd uitgezonden, ging Diana naar een feest in kunstgalerie Serpentine in een strakke, zwarte, off-shoulder-jurk van de Griekse ontwerper Christina Stambolian. Toen ze uit de auto stapte, werd er letterlijk voor haar geapplaudisseerd.

De roddelpers noemde het haar “revenge dress” en daarmee ontstond een geheel nieuwe categorie. Wat draag je als je weet dat alle ogen op jou gericht zullen zijn, en als de kans groot is dat je zomaar je ex tegen het lijf kan lopen? Je wraakoutfit.

Een revenge dress kan van alles zijn. Het hoeft niet eens op een jurk te lijken. Een wraakoutfit heeft maar één voorwaarde: je moet je erin voelen alsof je van onschatbare waarde bent. Ter nagedachtenis aan prinses Diana vroegen we een paar mensen om ons hun wraakoutfits te laten zien.

Alice Rizzo: “Je kunt veel gekkere dingen bedenken als wraakoutfit – maar dit is subtieler.” Alle interviews en foto’s zijn door Chris Bethell



Alice Rizzo, 26

Kan je me iets vertellen over deze look?

Nou, voordat ik met mijn ex ging droeg ik nooit rokjes. Ik gebruikte een beetje make-up, maar niet veel. Ik wil hiermee laten zien dat je er zelfs in een pak sexy uit kan zien.

Wat was de inspiratie voor deze outfit?

Ik heb een van mijn vrienden ter inspiratie gevraagd, maar zij had alleen maar heel gekke suggesties, dus ik besloot niet naar haar te luisteren. Ik wilde gewoon iets dragen waar ik me mezelf goed in voel, snap je? Je kunt veel gekkere dingen bedenken als wraakoutfit – maar dit is subtieler.

Wat voor kleding droeg je voordat je met je ex ging?

Omdat ik als kind altijd met jongens omging, droeg ik gympen, broeken, shirts. Ik had niet eens een handtas. Ik droeg rugzakken en kleren waarin ik makkelijk in kon bewegen. Mijn vriend had zo zijn eigen ideeën over hoe hij wilde dat zijn vriendin eruit zou zien.

Heeft je ex je al gezien in deze outfit?

Nou, nee. Ik hoop dat hij dit ziet en denkt: oh, wacht eens even… We zijn vrienden gebleven maar we dreven gewoon uit elkaar. Dat was niet de reden dat we uit elkaar gingen, maar hij reageerde wel heel heftig. Dus ik weet zeker dat wanneer hij deze foto ziet, hij iets zal denken als: oké, misschien had ik het bij het verkeerde eind. Dat hoop ik tenminste.

Wat maakt dit de perfecte wraakoutfit?

Het is een outfit waarin ik me comfortabel, maar ook heel vrouwelijk voel. Het is een terugkeer naar mezelf. Omdat hij altijd vond dat ik er niet vrouwelijk genoeg uitzag, heb ik erover nagedacht hoe ik die vrouwelijkheid kon bereiken, maar ook trouw aan mezelf te blijven. Dit resultaat is mijn wraak.

Scott Hadley: “Het glinstert, is opzichtig, walgelijk en fantastisch.”



Scott Hadley, 29

Wat is het verhaal achter deze wraakoutfit?

Nou, nadat mijn relatie uitging was ik heel verdrietig. De eerste keer dat ik weer een volledige dag écht plezier had, ging ik eerst lunchen met een vriend, vervolgens sprak ik af met een andere vriend en daarna liepen we gewoon een beetje rond. Terwijl we mijn schattige hond uitlieten in Regents Park, besloten we een kijkje te nemen in Camden. We liepen langs de etalages van de vintagewinkels en toen zag ik deze gouden broek met glitters. Ik dacht: oh mijn god, dit zijn geweldig. Mijn vriend vond het walgelijk en zei dat ik de broek echt niet moest kopen, maar de winkelmedewerker zag hoe opgewonden ik was en vertelde me dat ze ook nog een jas hadden die erbij hoorde. Ik was zo ongelooflijk enthousiast. Ik ging het pashokje in en trok het aan, en toen ik weer naar buiten kwam begon mijn hond tegen me te grommen. Zelfs hij walgde ervan.

Mijn ex was erg stijlvol en erg modebewust. Voor mij was het was niet gepast om dit soort dingen te dragen: het is te vreemd, stom, van slechte kwaliteit en gemaakt van afschuwelijk nylon dat geen lucht doorlaat. Het glinstert, is opzichtig, walgelijk en helemaal fantastisch.

Wat was de inspiratie voor deze outfit?

Glitters, glitters, glitters! Ik hou ervan om te schitteren, te glinsteren. Een paar jaar geleden had ik een fase waarin ik glitters over mijn schedel strooide. De eerste keer dat ik mijn haar afschoor was drie jaar geleden en de zomer daarop had ik altijd glitters op mijn hoofd. Ik leek op een discobal: overal waar ik heen ging, liet ik een spoor van glitters achter. Ik besloot ermee te stoppen toen ik – en ik ga nu even heel eerlijk zijn – glitters terugvond onder mijn voorhuid. Elke keer als ik een douche nam of naar de wc ging, vielen de glitters naar beneden. Ik maakte me echt zorgen dat ik mezelf zou snijden.

Heeft je ex je al hierin gezien?

Nee, niet dat ik weet.

Wat maakt dit de perfecte wraakoutfit?

Het garandeert dat iedereen in de ruimte je opmerkt. En als iedereen in de ruimte naar je kijkt, hoef je je niet afgewezen te voelen.

Wat denk je dat er zal gebeuren als je ex hierin ziet?

Ik denk dat ze het walgelijk vindt. Walgelijk, maar niet verbaasd.

Otamere Guobadia: “Ik vind het leuk om te denken dat ik me alleen voor mezelf aankleed, want daardoor voel ik me goed.”



Otamere Guobadia, 23

Welke omstandigheden hebben ertoe geleid dat je deze wraakoutfit hebt samengesteld? Ik weet het niet. Ik gebruik stijl en mode als een manier om me beter te laten voelen. Ik denk dat ik nu rood sta door de aankoop van deze jurk – en het is een vrij goedkope jurk, dus dat laat wel zien hoe arm ik ben. Ik wilde me gewoon goed voelen. Ik was een beetje aan het neuzen en toen kwam ik deze jurk tegen. Ik vond hem er leuk uitzien, dus kocht ik hem. Ik voel me nu beter, dus dat is geweldig.



Wat was de inspiratie voor deze outfit? Ik hou van de textuur van gaas. De jurk heeft een behoorlijk bolle rok, waardoor ik me net als Sarah Jessica Parker voel, in die aflevering van Sex and the Citywaarin ze een tutu draagt. Daarmee werd ik ook het meest vergeleken. Ik vind het leuk hoe jurken benadrukken hoe traditioneel mannelijk mijn lichaam er soms uitziet. Ik hou van die tegenstelling. Ik draag baretten, omdat ze militant zijn en ik draag oogschaduw omdat ik vind dat het er mooi uitziet. Ik hou van de mix van alle traditioneel mannelijke elementen en de jurk, de oogschaduw en de baret.

Heeft je ex je al gezien in deze outfit? Ja en nee. Ik zal niet verder ingaan op de vraag waarom, maar ik heb een bepaalde filosofie over mezelf aankleden voor jongens. Na de afgelopen jaren vind ik dat ik me nooit meer voor iemand anders zou moeten aankleden, omdat ik het gevoel heb dat het elke keer in een ramp eindigde. Dus ik vind het leuk om te denken dat ik me alleen voor mezelf aankleed, want daardoor voel ik goed.

Wat maakt dit de ultieme wraakoutfit? Omdat het een combinatie is van televisie uit de jaren negentig en iemand van de Black Panthers.

Alex Joint: “De foto’s stonden online en al na twintig minuten kreeg ik een berichtje van hem.”



Alex Joint, 26

Was was de situatie toen je deze outfit bij elkaar zocht? Ik denk dat ik diezelfde avond uit ging en had afgesproken met de persoon met wie ik nu samen ben. Ik zag er zo fantastisch uit dat ik een foto van mezelf op Instagram en Facebook postte.



Heb je de outfit zelf samengesteld? Ja, helemaal alleen gedaan. Ik kocht de jurk eigenlijk voor een vakantie, maar die vakantie is er nooit van gekomen. De jurk was echter geweldig, heel anders dan alle andere jurken die ik al heb. Ik heb meer zwarte jurken, maar die lijken op iets wat Wednesday Addams draagt.

Heeft je ex je al in deze outfit gezien? De foto’s stonden online en na twintig minuten kreeg ik een berichtje van hem. Hij zei: “Zo, jij ziet er goed uit” en ik dacht: dat weet ik. Ik moest hard om mezelf lachen.

Waarom is dit de perfecte wraakjurk? Omdat het een hoog ‘fuck you’-gehalte heeft. Het is een geweldige jurk en ik heb lange tijd niet zoveel moeite gedaan om er zo uit te zien. Ik weet dat ik er goed uitzie, en daarom is hij geweldig.

Ruth Faj: “Als ik mijn make-up en de hele rambam erbij doe, voel ik me een dikke tien.”



Ruth Faj, 27

Wat is het verhaal achter deze wraakjurk? Dit is de jurk waarvan ik vind dat ik er het mooist uitzie – het flatteert mijn lichaam. Ik heb het gevoel dat ik in deze jurk de meeste aandacht krijg, dus ik denk dat dat de reden is waarom het mijn wraakjurk is.



Wat was de inspiratie voor je outfit en heb je het helemaal zelf bedacht? Ik kocht de jurk bij Topshop. Ik ging die avond naar een feestje en ik had haast. Ik paste hem en voelde me er geweldig in. Als je iets draagt waarin je je fantastisch voelt, straal je dat ook uit naar de buitenwereld. Met die positieve energie trek je de aandacht naar je toe.

Heeft je ex je al in deze outfit gezien? Nee, niet in deze. Hopelijk valt zijn mond wagenwijd open en voelt hij zich daarna vreselijk. Hopelijk denkt hij dat hij het heeft verpest. Dat is de reactie die je wilt als je je ex tegenkomt.

Waarom is dit de perfecte wraakjurk? Het benadrukt mijn pluspunten – mijn benen en een beetje borst. Daarom is het voor mij de perfecte wraakjurk. Ik voel me er mooi in, en wanneer ik ook nog mijn make-up en de hele rambam erbij doe, voel ik me een dikke tien.

Sian Hughes: “Het werkte – ik heb hem teruggewonnen.”



Sian Hughes, 26

Waarom heb je deze wraakoutfit samengesteld?

Mijn vriend was net verhuisd naar Londen. Een paar maanden later gingen we uit elkaar. Ik wilde helemaal niet dat het uitging, maar ik wist ook dat ik hem nog een keer zou zien, want hij had beloofd om naar mijn toneelstuk te komen kijken. Bovendien had ik nadat het uitging een paar vakanties geboekt, waaronder eentje naar Dublin op St. Patrick’s Day, dus vandaar dat mijn wraakjurk groen is.

Maar goed, ik wist al dat ik hem die avond zou zien en ik had deze outfit aangedaan om hem terug te winnen. Ik had met mezelf afgesproken dat ik mezelf zou dwingen om over hem heen te komen, als hij niet weer in mijn armen was gevallen tegen de tijd dat ik naar Dublin zou gaan. Dat hoefde niet, want twee weken nadat ik de outfit droeg waren we weer samen.

Wat was de inspiratiebron voor deze outfit?

Dat de jurk groen is, komt dus door St. Patrick’s Day. Ik had nog nooit zo’n jurk gedragen. Het is een kledingstijl die ik soms bij andere mensen zie en altijd heb bewonderd. Ik dacht dat ik het niet zou kunnen dragen, vanwege mijn persoonlijkheid en omdat het niet bij mijn andere kleren zou passen. Maar met deze jurk ging ik er gewoon voor. Voordat het uitging, kleedde ik me altijd voor anderen: vriendjes, familie, vrienden, enzovoort. Maar toen het uitging besloot ik dat ik me voor mezelf ging kleden, en het zelfvertrouwen dat ik doordoor kreeg, inspireerde me om hem terug te winnen.

Wat was zijn reactie toen hij je zag?

Na het toneelstuk waren mijn vrienden en ik van plan om ergens iets te eten. Mijn ex nodigde zichzelf, mijn nicht en een paar van haar vrienden uit om mee te gaan. Omdat we toen ineens met acht man waren, konden we nergens een tafel krijgen. Dat vond ik vervelend en ik werd behoorlijk boos op hem. Mijn ex en ik besloten een rondje te lopen, rondom het winkelcentrum waar we waren, en toen probeerde ik hem te zoenen. Hij zoende me niet terug – hij was niet onder de indruk door mijn versierpoging (wel van mijn jurk).

Waarom is dit dan de perfecte wraakjurk?

Omdat het werkte – ik heb hem teruggewonnen.

Harry Rose: “Ik zit niet meer onder de plak, ik ben zo vrij als een vogel.”



Harry Rose, 27

Wat is er gebeurd dat je deze wraakoutfit hebt samengesteld?

Het is iets heel kleurrijks en anders dan wat ik normaal draag. Iets dat mijn ex niet graag wilde dat ik zou dragen. Die stijl vond hij niet leuk. Ik voel me er vrij en zorgeloos in, het is een soort revolutie in je eigen mindset. Het is positief en vrolijk – ik had deze kleren al voordat het uitging maar ik droeg ze nooit. Sinds we uit elkaar zijn draag ik elk weekend hetzelfde. Deze kleren zeggen meer over wie ik ben; ik zit niet meer onder de plak , ik ben een vrije vogel. Ik kan doen wat ik wil. Hiervoor droeg ik saaie, normale kleuren maar nu kan ik compleet het tegenovergestelde zijn.

Heb je deze outfit zelf samengesteld?

Ja ik heb het helemaal zelf bedacht. Ik raakte geïnspireerd door naar muziek uit de jaren tachtig te luisteren, zoals Tears For Fears. Heel veel muziek lijkt op hoe ik me kleed.

Droeg je kleurrijke kleding voordat je met je ex ging?

Nee, helemaal niet. Mijn garderobe is veel kleurrijker nu. Ik weet niet zeker waarom dit nu ineens is veranderd. Ik denk omdat ik net uit een relatie kwam en dacht: fuck it, ik kan alles doen wat ik wil.

Heeft je ex je al in deze outfit gezien?

Nee, maar ik denk niet dat hij zich er druk om zou maken. Ik denk ook niet dat het veel impact zou hebben om eerlijk te zijn. Ik denk dat hij zou zeggen: “Ehm, oké.” Het betekent meer iets voor mij. Het gaat erom dat ik gelukkig word in deze kleding en dat het mij de persoon maakt wie ik ben.

Waarom is dit de perfecte wraakoutfit?

Omdat het kleurrijk en leuk is en niet te serieus. Het is vlot, en het is niet alsof ik een smoking of iets dergelijks draag. Het is toegankelijk, meer zoals ik zelf ben.