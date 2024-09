De kokosnoten in het Caribisch gebied beginnen op te raken

Koester het gevoel als je de volgende keer droomt over tropische stranden terwijl je een latte met kokosmelk drinkt. Het zou weleens een van de laatste drankjes kunnen zijn waar een kokosnoot uit de Cariben in zit.

Berekeningen van de Food and Agriculture Organisation van de Verenigde naties laten zien dat de oogst van Caribische kokosnootplantages met zeventien procent achteruit is gegaan sinds 1994. Compton Paul van het Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) op Trinidad legde vorige week de feiten op tafel bij Bloomberg: “Het is reëel om te zeggen dat met dit tempo de Cariben zonder kokosnoten komen te zitten.”

Boerderijen op de eilanden rond de Caribische zee hebben de laatste maanden te kampen met stormen, droogte en dodelijke vergeling, die ervoor zorgen dat de kokosnootoogst mislukt. CARDI laat daarnaast zien de slechte oogst ook komt omdat de boeren niet investeren in nieuwe bomen en kunstmest.

Het rapport van Bloomberg claimt dat de productie in gebieden als de Dominicaanse Republiek met wel zestig procent is verminderd in twintig jaar. Combineer dat met een grotere vraag naar kokosproducten (alleen al in het Verenigd Koninkrijk is de verkoop van kokosmelk, -water en -olie uitgegroeid tot een miljoenenindustrie in de laatste drie jaar) en de druk op de boeren neemt toe.

Een Caribische kokosnootboer en exporteur, Dioni Siri, vertelt Bloomberg dat als de vraag naar kokosnoten groter wordt, het fruit vaak te vroeg wordt geplukt, daardoor gaat de kwaliteit achteruit: “Het is niet goed genoeg. Ons grootste probleem is dat de boeren geen kokosnoten van goede kwaliteit groeien.”

De volgende keer dat je een kop koffie zet, kies dan maar weer voor de oude vertrouwde koeienmelk.