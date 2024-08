De komende verkiezingen gaan je seksleven beïnvloeden

Stomende pompneukseks is wellicht niet het eerste waar je aan denkt wanneer je alle gortdroge mannen (en een paar vrouwen) in pak over het Binnenhof ziet dartelen. Maar wat er allemaal in Den Haag besproken wordt, heeft absoluut invloed op wat er tussen je lakens gebeurt – en daarna.

Daarom maakte kenniscentrum seksualiteit Rutgers samen met Soa Aids Nederland, Amref Flying Doctors en Choice for Youth and Sexuality speciaal voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen de Politieke Sekswijzer. Aan de hand van vijftien stellingen zoals “Anticonceptie moet ook vanaf je 21e worden vergoed”, en “Er moet een nationaal actieplan komen voor de preventie van seksueel geweld”, wordt bepaald welke partij op het gebied van seks, seksualiteit en seksuele gezondheid het beste bij je past.

We belden met Ilze Smit, beleidsadviseur van Rutgers, over waarom zo’n sekswijzer precies nodig is, en op welke partij je moet stemmen als je heerlijk goedkoop wil palen.

VICE: Ha Ilze. Waarom vonden jullie het belangrijk om deze sekswijzer te maken?

Ilze Smit: Het kabinet heeft meer invloed op je seksleven dan je misschien denkt. Ministers beslissen over of je goede toegang hebt tot abortus, of homogenezingstherapie verboden moet worden en of PrEP of anticonceptie gratis en dus gemeengoed wordt. Dat heeft allemaal met je seksualiteit en seksuele gezondheid te maken, en het zijn allemaal politieke besluiten – het is heel belangrijk dat jonge mensen zich daar bewust van zijn, daar hun mening over geven en daarover gehoord worden.

Je stem heeft dus invloed op of er straks door het kabinet wat meer naar je seksuele gezondheid wordt omgekeken.

Ja. De preventie van seksueel geweld is daar een goed voorbeeld van. Seksueel geweld is een probleem van ongekende omvang in Nederland. Een manier om dat aan te pakken vanuit de overheid is een nationaal actieplan: betere seksuele voorlichting op scholen over grenzen en wensen, betere opleidingen voor betrokken professionals en publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren, en meer aandacht voor slachtoffers. Als je kijkt naar de cijfers: de helft van de vrouwen, en 13 procent van de mannen heeft weleens seksuele overschrijding meegemaakt. 22 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen seksueel geweld. Je moet natuurlijk goed zorgen voor de slachtoffers, maar het zou mooi zijn als er straks geen nieuwe daders bijkomen. Het is aan de politiek om zo’n actieplan in het regeerakkoord te zetten.

Zijn er al partijen die zich daar hard voor maken?

De afgelopen twee maanden lijkt er steeds meer steun te zijn vanuit verschillende politieke partijen. De PvdA, de VVD en het CDA zijn de voorlopers. Dit is geen onderwerp natuurlijk dat links of rechts is. Elk slachtoffer is er een te veel, en die urgentie en het besef lijkt er nu meer te komen in de politiek.

De preventie van seksueel geweld begint misschien al op de middelbare school, tijdens je lessen seksuele vorming.

Leerlingen beoordelen hun seksuele vorming op school gemiddeld met een 5,8. Een van de stellingen is of je vindt dat alle scholen meer aandacht moeten besteden aan de positieve kanten van seks, relaties en liefde, en dus niet alleen aan de gevaren, zoals soa’s en zwangerschappen. Ook daar gaat de politiek over.

De sekswijzer heeft ook een aantal stellingen die gaan over seksuele gezondheid in andere landen. Waarom is dat belangrijk? Moeten we niet eerst ’ns kijken naar hoe het beter kan in Nederland?

Ja, je denkt natuurlijk aan je eigen seksuele gezondheid en seksualiteit, maar wij kunnen in Nederland ook echt een verschil maken voor mannen en vrouwen wereldwijd. Het is een politieke keuze of we willen investeren in het toegankelijk maken van anticonceptie of dat we dat geld willen stoppen in watermanagement, bijvoorbeeld. We kunnen pleiten voor veilige abortus in andere landen, en dat vrouwen daar toegang toe moeten hebben. Want als wij het niet doen, wie wel?

Sommigen vragen zich misschien af: moet de overheid zich überhaupt wel bemoeien met onze intimiteit en seksualiteit?

Dat gebeurt al. Er worden al besluiten gemaakt over wat er in je slaapkamer gebeurt. De SGP vindt bijvoorbeeld dat de overheid zich daar niet al te veel mee moet bemoeien, maar zelf doet de partij dat ook. Ze vinden bijvoorbeeld dat de bedenktijd bij abortus gehandhaafd moet worden. Als je dat vindt, dan bepaal je ook mee over hoe het er thuis bij iemand uit gaat zien. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de huidige wet seksuele misdrijven: er wordt al bepaald voor je wat wel of niet een verkrachting is. Uiteindelijk is de overheid er voor iedereen en moet ze vooral zorgen voor veiligheid – juist in de slaapkamer.

Gaan jullie ook nog iets doen met de resultaten van de sekswijzer?

Ja, als 80 procent van de jongeren bijvoorbeeld vindt dat er meer aandacht mag komen voor seksueel plezier tijdens seksuele voorlichting, dan zullen we dat meegeven aan de nieuwe Kamerleden. Het is een goede manier om de stem van jongeren extra te laten horen. Wat wel belangrijk is om te benadrukken: de sekswijzer is volledig geanonimiseerd, en nooit terug te voeren op een persoon.

Met welke partij ga je het goedkoopst van bil?

De goedkoopste seks is bij GroenLinks te vinden. Die zijn voor de vergoeding van anticonceptie, de vergoeding van PrEP en tegen het pooierverbod van sekswerkers, dus dat houdt sekswerk ook goedkoper.

En het duurst?

De VVD vindt van heel veel dingen dat het je eigen verantwoordelijkheid is. Maar die zijn bijvoorbeeld wel tegen de bedenktijd bij een abortus, en willen financieel bijdragen aan de toegang tot anticonceptie wereldwijd. Als je stemt op de VVD zul je wel moeten betalen voor anticonceptie vanaf je 21e, of moeten meebetalen aan die van je partner.

Bedankt!

De Politieke Sekswijzer vul je hier in. Het valt je misschien op dat sommige politieke partijen niet zijn meegenomen in de uitslagen. Volgens Rutgers heeft Ja21! zich afgemeld vanwege drukte. PVV, FVD en DENK hebben niet gereageerd op de stellingen. Er actief geprobeerd om zoveel mogelijk politieke partijen te bereiken, aldus Rutgers.