De krakers achter Hotel Mokum hebben opnieuw een grote kraak gezet

Kraakcollectief Mokum Kraakt, bekend van de voormalige vrijplaats Hotel Mokum, heeft afgelopen week een monumentaal pand gekraakt in de binnenstad van Amsterdam. Op deze manier wil de groep opkomen voor “woonrechtvaardigheid”: ze willen onder andere dat het kraakverbod wordt afgeschaft, dat er een huurplafond komt voor alle huurhuizen, dat huisjesmelkers worden onteigend en dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. De eigenaar van het vers gekraakte pand, Peter Hagedoorn, zou Amsterdamse rijksmonumenten leeg laten staan en verwaarlozen. “Kraken is in de eerste plaats een manier om woonruimte te realiseren,” zegt woordvoerder Jantje Druk tegen VICE. “Maar voor ons is het ook een protest, en bij een protest is het belangrijk dat je mensen bereikt.



Het hoekhuis aan de Nieuwezijds Voorburgwal 302 verkeert inderdaad niet in een al te beste staat. Er zit witte uitslag op de bakstenen en de muren staan een beetje bol, als een pak bedorven melk. De rolluiken van de winkel op de begane grond zijn naar beneden. Het is zondagmiddag en er lopen er veel toeristen langs, die nieuwsgierig omhoog kijken naar de spandoeken die aan de gevel hangen. “Can they just do that?” vraagt een Amerikaan van middelbare leeftijd aan de vrouw naast hem. Een groepje Nederlandse tieners daagt elkaar uit om er naar binnen te gaan, maar niemand durft. Ondertussen overlegt de man die postzegels verkoopt in het naastgelegen pand met een gemaskerde kraker die uit het raam hangt.

De noodzaak om actie te voeren door kraken is “alleen maar groter geworden” sinds de ontruiming van Hotel Mokum, vertelt Jantje Druk. Er is in een jaar tijd veel veranderd: er is een minister voor Volkshuisvesting aangesteld, de inflatie is enorm, hypotheekrentes zijn gestegen en huizenprijzen zijn in september zelfs licht gedaald. Maar tot het oplossen van de wooncrisis heeft dat alles vooralsnog niet geleid, zien de krakers. “Ook als de huizenprijzen dalen, zijn ze nog steeds veel te hoog,” zegt Jantje. “Daarnaast is er inflatie en een energiecrisis. Als het gaat om wonen is de situatie nog steeds slecht, misschien wel slechter dan vorig jaar. Voor ons is de nood alleen maar hoger. Vooral ook omdat we vinden dat de gemeente Amsterdam niet de juiste maatregelen neemt tegen de wooncrisis. Antikraak is bijvoorbeeld nog steeds heel normaal, terwijl dat eigenlijk verkapte leegstand is en mensen die antikraak wonen nauwelijks huurrechten hebben.”

Kraakpand het Monument aan de Nieuwezijds Voorburgwal



Mokum Kraakt is een relatief mediageniek kraakcollectief: ze laten hun kraakbezigheden niet alleen in de publieke ruimte zien (met spandoeken en flares), maar ook op sociale media als TikTok. “Deze heel kapitalistische platformen zijn voor ons toch de goeie plek, omdat je weet dat mensen het gaan zien,” legt Jantje uit. “We hopen dat we mensen kunnen aansporen om ook in verzet te komen en zich in de woonstrijd te mengen. En veel van ons hebben ook een media-achtergrond, we vinden het leuk om ons met dat soort communicatie en taal bezig te houden.” Hij ziet dat de jongere generatie krakers in het algemeen minder terughoudend is met het inzetten van mainstream media-platformen. De beweging is daardoor zichtbaarder geworden, maar of er ook sprake is van groei durft Jantje niet te zeggen. “Sinds 2010 zijn er vooral heel veel panden ontruimd. Vorige week nog een pand van de anarcha-feministen in Amsterdam. Krakers worden nog altijd sterk gemarginaliseerd, er wordt vanuit de overheid hard opgetreden.”

Op dit moment wordt er in het Monument, zoals het pand genoemd is, flink opgeruimd en schoongemaakt, want het is er stoffig en ligt duivenpoep. Er slapen nu al een paar mensen, maar de krakers willen zorgen dat er snel echt behoorlijk gewoond kan worden. Ook willen ze er een vrijplaats van maken, net zoals Hotel Mokum dat was. “Vrijplaatsen zijn plekken waar cultuur wordt gemaakt. Dat willen wij graag uitdragen. Cultuur moet ook goedkoop beschikbaar zijn in de binnenstad. Niets tegen cafeetjes, maar er moeten ook plekken zijn waar je kan rondhangen en dingen kan maken zonder dat je meteen een hele zak geld kwijt bent.”

De krakers hebben geen direct contact met de eigenaar, wel is er aangifte tegen ze gedaan. Deze zomer is de wet handhaving kraakverbod ingegaan, waardoor krakers sneller ontruimd kunnen worden. Wat dat precies gaat betekenen voor dit pand is nog niet helemaal duidelijk, volgens Jantje. “Het is een beetje vaag op dit moment.”

