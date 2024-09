De kunst van multidisciplinair wonderkunstenaar Bruin Parry (die ook mijn oppaskind is)

Elke twee weken schrijft schrijver/kunstenaar Jan Hoek over kunst. Deze week laat hij je een dwarsdoorsnede zien van de veelzijdige carrière van het nieuwste wonderkind uit de Nederlandse kunstscene: Bruin Parry.

Langzaam maar gestaag is wonderkind Bruin Parry de Nederlandse kunstscene aan het veroveren. In de Amsterdamse Jordaan is hij vooral bekend van zijn absurdistische straatperformances die hij doet voor zijn stamkroeg Café de Jordaan, maar daarnaast maakt hij nog veel meer. Sterker nog, ik ken weinig kunstenaars die zo veelzijdig zijn als Bruin. Of het nou gaat om een dadaïstisch muziekoptreden, een uiterst ontroerende en treffende lijntekening van zijn vader, of het uitbrengen van een tassenlijn: Bruin draait er zijn hand niet voor om.

Naar aanleiding van het Amsterdam Art Weekend dat aankomend weekend in Amsterdam plaatsvindt, besloot ik Bruin Parry te interviewen over een aantal hoogtepunten uit zijn nu al zo omvangrijke oeuvre.

Titel: Zelfportret als paard ‘Bliksem McQueen’

2013

Materiaal: Paardenmasker, fotografie

VICE: Kan je iets vertellen over de totstandkoming van dit werk?

Bruin Parry: Het paard is een masker dat ik bedacht heb. Eerst heb ik het gemaakt van zachte klei en toen heb ik het geverfd in lichtbruin en zwart en wit. Even drogen en klaar! Het wordt in een museum opgehangen.

Als je jezelf met een dier zou vergelijken, zou dat dan ook een paard zijn?

Nou, goede vraag, Jan! Vroeger zat ik op paardrijden, dat was wel leuk. Het paard was wel lief, maar ook braaf. Ik heb ook een naam bedacht voor het paard, namelijk Bliksem McQueen. Soms praatte ik ook met het paard, dan zei ik: “Je moet leren” of “Je moet goed oppassen en niet vallen!”

Is dat ook de boodschap die je aan het publiek wil meegeven?

Juist!!!!

Titel: Een Chinees

2016

Materiaal: iPad-tekening

Waarom is dit een Chinees?

Want hij komt uit Japan.

Titel: Nieuwe Maria’s

2014

Materiaal: Gips, verf, glitters

Wat is de rol van religie in dit werk?

Ik heb dit zelf bedacht. De beelden komen uit het Rijksmuseum en ik ben er zelf overheen gaan schilderen met rood, blauw, paars en gele kleuren en met mooie tekens.

Kan ik dit werk zien als kritiek op de rol van geloof in de samenleving?

Goede vraag! Dat is inderdaad waar, want ik wil graag meedoen aan het toneelstuk van Silves. Silves is Frans en zowel de vader als de moeder van Maria.

Titel: Pak om op te liggen en sexy meisjes

2016

Materiaal: Papier, lijm, tape, fotografie

Is dit pak speciaal gemaakt om te gebruiken in performances?

Dat klopt. Ik hoop dat mensen heel blij zijn als ze het zien en in de toekomst komt dit pak gratis in de winkel.

Is dit pak ook bedoeld om de mens een spiegel voor te houden?

Ja. Het is een pak met veel haren en bloedige draadjes en plaatjes van sexy meisjes en de Red Hot Chili Peppers. Het is ook heel goedkoop. Duizend euro. En dit is mijn kunstwerk.

Titel: Zwarte golf

2015

Materiaal: Verf, linnen

Komt dit werk meer uit je duistere periode?

Ja.

Kan je iets meer vertellen over deze periode?

Miró had ook echt eigen werk. En dit is ook echt eigen werk van mij. Eerst heb ik de achtergrond zwart geverfd en toen heb ik wit eroverheen gedaan en toen stippen. Je mag het werk trouwens niet stelen, het is van een museum.

Titel: Mijn vader

2016

Materiaal: iPad-tekening

Op basis van de titel van dit werk gok ik dat dit een portret van je vader is, klopt dat?

Klopt. Mijn vader is leuk, lief en aardig.

Titel: De tatoeage-tas

2016

Materiaal: Linnen tas, viltstift

In collaboration with oppas Pieke Werner

Kan je iets vertellen over de totstandkoming van dit werk?

Nou, die tas heb ik bedacht, het zijn al mijn oppassen met tatoeages. De billen van Hannah, het gezicht van Gwen, de rug van Rik en het been van Wieger. Het idee is dat de tas naar de winkel gaat en dat mensen de tas dan zien en denken ‘oh wat mooi’ en het dan meenemen.

Titel: Alma/Jan

2013

Materiaal: iPad fotobewerking

Waarom hebben de twee geportretteerden drie ogen?

Dat is leuk en dan kan je beter kijken en drie brillen dragen en dan kan je ook beter lezen en schrijven en dan word je slimmer.

Waarom is hun haar roze en rood?

Nou, rood is voor vrouwen, en roze is voor mannen.

Titel: Drie koningen

2015

Materiaal: LEGO, speelgoedpoppetjes

LEGO is een materiaal dat je niet vaak ziet in de kunst, maar in jouw oeuvre een belangrijke rol lijkt te spelen. Kan je daar iets meer over vertellen?

Nou, LEGO heb je in veel verschillende kleuren zoals rood, geel en blauw. Daarom heb ik er ook poppetjes bij gedaan. Het ei komt uit De gelaarsde kat en de aap uit Tarzan. En daarom gaat het over het verleden.

Is dit een eigentijdse versie van een kerststal?

Klopt.

Titel: 23 of 69

2016

Materiaal: iPad-tekening

Kan je meer over dit werk vertellen?

Het zijn rondjes en tralies en die geven een schok.

Titel: Hele mooie prachtige kunstwerk heel duur kostbaar 80 euro

2012

Materiaal: iPad-foto

Kan je iets meer vertellen over de totstandkoming van dit werk?

Ja hoor, makkie. Het is gemaakt met een oude iPad. Een foto van mezelf. Het is rond en de ogen zijn bijna weg. Een oog is heel dik en het andere heel klein. Er is ook overal haar.

Heeft het ook een boodschap?

Ja, een land van Marokko, Bali en Amsterdam, dat beeldt het uit. Want al die drie landen die zitten in mij.

Ik zie er ook de meest intieme delen van de vrouw in, klopt dat?

Jan, doe normaal! Ik ben toch geen meisje?

Titel: Jan Hoek en hoofd en mond en letter

2016

Materiaal: Arm, hand, tatoeage, viltstift

In dit werk gebruik je het lichaam als doek. Hoe ben je op dat idee gekomen?

Op m’n gemakkie. Nadenken. Goed nadenken. En vervolgens tekenen en goed binnen de lijntjes blijven.

En wil je vaker tatoeages van mensen gaan gebruiken om in te kleuren?

Als mensen een tattoo hebben dan kan je daar op tekenen en daarom worden die mensen blij. Eddie [ van Café De Jordaan, red.] is mijn goede vriend en heeft ook tattoos en daar ga ik ook op tekenen.

En is het je doel om dit binnenkort ook met een tattoomachine te doen in plaats van met viltstift?

Ja, klopt.

Titel: Sekskwab

2015

Materiaal: performance, drum, zang

In collaboration with oppas Wieger Windhorst

Je maakt dus ook nog eens muziek. Wat zijn daarvoor je grote inspiratiebronnen?

Oefenen met de oppas. Ik heb trouwens ook net een nieuw liedje bedacht, het staat op mijn iPhone. Het is Frans.

En heb je daarnaast nog andere inspiratiebronnen?

Ja, alle liedjes op mijn iPhone en vooral de liedjes van de Red Hot Chili Peppers. Daarnaast zijn ook mijn oppas Hannah Buenting en mijn nicht Zora grote inspiratiebronnen.

Het werk van Bruin Parry is dit weekend tijdens het Amsterdam Art Weekend op diverse locaties te bewonderen. Ga naar de website voor meer informatie.

De beste kans om Bruin Parry in actie te zien is voor Café de Jordaan op de Elandsgracht. Je kan hem ook op Tumblr vinden op bruinparry.tumblr.com.