De kunstenaar achter de zwangerschapsfoto’s van Beyoncé

In de afgelopen dagen heeft Beyoncé maar weer bewezen dat ze het internet stevig in haar greep heeft. Dat deed ze deze week door op Instagram een opvallende foto te posten waarin ze meldt dat ze zwanger is van een tweeling. De foto werd gemaakt door Awol Erizku en is eigenlijk onderdeel van een grotere serie die gisteren in zijn geheel uitkwam. Beyoncé poseert in de reeks ook onder water en er zitten verwijzingen in naar kunstwerken zoals The Birth of Venus van Botticelli.

“Ik maak dingen die ik graag vaker in de wereld zou willen zien,” vertelde Erizku aan The Creators Project in een interview in 2015. “Ik ben enorm geïnteresseerd in kleur en compositie en hoe die dingen samenkomen. Als je naar mijn studio kijkt, zie je dat ik gevonden objecten gebruik die ik een nieuw doel geef, zodat ze een betekenis hebben. Ze zien eruit als interessante objecten om naar te kijken, maar diep van binnen gaat het over de manier waarop ik naar de wereld kijk en hoe de kleuren me aanspreken.”

Videos by VICE

Zijn instinct en aantrekkingskracht voor gewaagde bloemstukken laten zien dat de foto’s de stempel van Erizku dragen. De echte fans van Erizku zullen opmerken dat een van zijn gevonden voorwerpen in de fotoshoot al eerder werd gebruikt: Beyoncé zit op een rode auto die overladen is met bloemen. Deze auto werd in 2016 gebruikt in een samenwerking van Erizku met Sarah Lineburger, die de naam Ask the Dust kreeg.

Beyonce.com

Door de website van Beyoncé struinen is al een ervaring op zich. Als je de pagina even opnieuw laadt, zie je steeds nieuwe foto’s van Beyoncé’s leven. Dat kan gaan van foto’s van haar zwangerschap, tot kiekjes van haar huwelijk met Jay-Z en foto’s van haar dochter Blue Ivy die de zwangere buik van haar moeder kust.

De foto’s worden afgewisseld met tekstjes van de dichter Warson Shire. De quote “I Have Three Hearts” is wel heel passend voor haar zwangerschap. De bloemencomposities van Erizku worden aangevuld met zwart-wit foto’s en experimentele onderwaterfoto’s.

Beyonce.com

Erizku is afgestudeerd aan Yale en heeft al verschillende shows in het MoMA gehad. Hij staat bekend om zijn multidisciplinaire visie op fotografie en schilderkunst, waarbij hij grote kleurvlakken gebruikt om zijn modellen uit te lichten. Maar zijn kunst gaat hem niet altijd even makkelijk af. Hij werd eerder aangevallen en bedreigd vanwege zijn werk en kreeg telefoontjes van een advocaat nadat hij een serie over sekswerkers in zijn geboorteland Ethiopië had gepubliceerd.

Het Guinness Book of World Records bevestigt dat de foto van Erizku binnen acht uur de meest gelikete instagrampost aller tijden is geworden. Selena Gomez had eerder dit record in handen. Op het moment van schrijven heeft de bewuste zwangerschapsfoto al meer dan negen miljoen likes, dus de kans is groot dat je die inmiddels wel voorbij hebt zien komen. Hieronder zie je meer beelden uit de serie van Awol Erizku, die allemaal ook de moeite waard zijn.

Beyonce.com

Beyonce.com

Beyonce.com

Beyonce.com

Beyonce.com

Beyonce.com

Beyonce.com

Beyonce.com

Beyonce.com

Beyonce.com

Op de website van Awol Erizku zie je meer van zijn werk, en de volledige serie staat op de website van Beyoncé.