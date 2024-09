De kunstenaar achter de zwangerschapsfoto’s van Beyoncé

In de afgelopen dagen heeft Beyoncé maar weer bewezen dat ze het internet stevig in haar greep heeft. Dat deed ze deze week door op Instagram een opvallende foto te posten waarin ze meldt dat ze zwanger is van een tweeling. De foto werd gemaakt door Awol Erizku en is eigenlijk onderdeel van een grotere serie die gisteren in zijn geheel uitkwam. Beyoncé poseert in de reeks ook onder water en er zitten verwijzingen in naar kunstwerken zoals The Birth of Venus van Botticelli.

“Ik maak dingen die ik graag vaker in de wereld zou willen zien,” vertelde Erizku aan The Creators Project in een interview in 2015. “Ik ben enorm geïnteresseerd in kleur en compositie en hoe die dingen samenkomen. Als je naar mijn studio kijkt, zie je dat ik gevonden objecten gebruik die ik een nieuw doel geef, zodat ze een betekenis hebben. Ze zien eruit als interessante objecten om naar te kijken, maar diep van binnen gaat het over de manier waarop ik naar de wereld kijk en hoe de kleuren me aanspreken.”



