De kunstenaar die al vier jaar lang elke dag een GIF op het web slingert

Dertig dagen, dat was het oorspronkelijke plan. Maar het liep een beetje uit de hand, en inmiddels post Tyler Haywood al vier jaar lang iedere dag minstens één GIF op zijn Tumblr-pagina. Daarmee is hij officieel de Tumblr-gebruiker die het langst achter elkaar dagelijks een GIF uploadt. “Na de eerste maand dacht ik dat ik net zo goed kon doorwerken naar de volgende mijlpaal,” vertelt hij aan Creators. De rest is geschiedenis.

Onder de naam Angular Geometry maakt Haywood sinds 2013 loops van dansende dodecaëders en flubberige sferoïden. In 2014 had hij al 560 GIFs gemaak, wat al werd opgemerkt door het Utah Museum for Contemporary art. Halverwege mei staat de teller op 1478 dagen.

Dat hij dit Tumblr-record op zijn naam had staan, wist hij tot voor kort zelf niet eens. Niet voordat wij het hem verklapten. “Ik kan eerlijk gezegd niet beschrijven wat dat doet met me,” was zijn reactie. “Het raakt me echt.”

Haywood studeerde af aan de Massachusetts College of Art. Soms werkt hij maar enkele minuten aan een werkje, soms urenlang. “Een groot deel van het proces is gewoon wat schetsjes maken,” zegt hij. “Het begint met een idee, en ik zie steeds wel waar het me die dag brengt.”

Het komt vaker voor dat een kunstenaar dagelijks een kunstwerk post op social media. Vorige maand bracht CGI-kunstenaar Beeple bijvoorbeeld zijn 3650ste werk uit: bijna tien jaar lang publiceerde hij elke 24 uur een nieuwe illustratie. “Als je eenmaal een mijlpaal hebt bereikt, blijf je hongerig naar de volgende,” vertelde hij eerder aan Creators. “Wanneer er een moment van luiheid dreigt, moet je jezelf voor blijven houden dat het toch zonde zou zijn als die hele reeks opeens teniet wordt gedaan.”

Haywoods doorzettingvermogen werd tot nu toe geregeld getest. Zo moest hij verhuizen naar de andere kant van het land, viel zijn elektriciteit weg of ging zijn computer kapot, waardoor hij gebruik moest maken van de computer van de lokale ontwerpstudio. “Eerlijk gezegd neemt dit project niet eens zoveel tijd in beslag. Maar het is belangrijk om te volharden en te vertrouwen dat het blijft lukken.”



Zijn advies voor de andere kunstenaars die aan een soortgelijk huzarenstukje willen beginnen: “Maak je vooral niet te veel zorgen. Er is al zoveel moois verloren gegaan vanwege de angst om te mislukken. Maak iets waar je gelukkig van wordt. Soms zal er een mindere dag tussen, maar gelukkig heb je elke keer weer een nieuwe kans om opnieuw te beginnen.”

Voor Haywood blijven die nieuwe dagen inderdaad maar komen. Hij zit nu aan dag 1477, en is voorlopig nog niet van plan om te stoppen.

Bekijk hieronder een selectie van Angular Geometry, met als eerste de GIF waarmee het allemaal begon.

Bekijk ook de andere GIFS op Tyler Haywoods website. Als je er tijd voor hebt.