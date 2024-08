De kunstenaar die albumcovers voor voetballers ontwerpt

Dat weten we bijvoorbeeld door de single “How you like that” van Shaquille O’Neal, “Oei Oei Oei” van Johan Cruijff of “Gute Freunde kann niemand trennen” van Franz Beckenbauer.

Ook de voetballers van nu maken wel eens een muziekje, zoals Jesé Rodriguez, Anthony Modeste of Memphis Depay. Maar zulke singles zijn natuurlijk nooit genoeg. We zouden het liefst hele studioalbums willen van sterren als Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo en Zlatan Ibrahimovic. De Argentijns-Italiaanse ontwerper Emilio Sansolini ging met die droom aan de slag door fictieve albumcovers te ontwerpen. Zo zien we Kevin-Prince Boateng als reggae-ster, Mario Balotelli als rapper en Andrea Pirlo als klassiek muzikant.

“Zo heb ik mijn passies voor voetbal en muziek met elkaar verbonden,” vertelt Sansolini in gesprek met VICE Sports. “Per speler heb ik de muziekstijl bepaald door te kijken naar hun speelstijl, persoonlijkheid en afkomst. Ik heb niet echt een favoriet, maar het nieuwe album van Lionel Messi zou ik sowieso meteen kopen. Ik weet nog niet wat voor genre muziek hij zou maken, maar het zou geweldig klinken.” We zetten de beste albumcovers van Sansolini voor je op een rij:

