De kunstenaar die alle How To’s op YouTube opvolgde

De Amerikaanse kunstenaar Gretchen Andrew is geïntrigeerd door ‘How To’-filmpjes op YouTube. Ze maakt gifjes van wat ze tijdens haar zoektocht vindt en het resultaat van haar creatief onderzoek is te zien in HowToHowToHowTo. Gretchen heeft tussen 2007 en 2012 in Silicon Valley, onder meer bij Google. Uiteindelijk besloot ze daar te stoppen en kunstenaar te worden.

HowToHowToHowTo tentoongesteld in de Arebyte Galerij in Londen

“Toen ik stopte met mijn werk, was dit met de gedachte dat ik een kunstenaar wilde worden,” vertelt Andrew aan The Creators Project. “Ik had toen nog geen echte vaardigheden, maar vertrouwde erop dat YouTube me wel zou kunnen helpen en ik online genoeg informatie zou kunnen vinden.”

Het internet heeft de manier waarop wij dingen leren enorm veranderd. Universiteitscolleges die online worden gezet blijken een ideaal middel voor intellectuele doe-het-zelvers en online platforms zoals Wikipedia, wikiHow, en YouTube kunnen je dingen leren over zowat alles wat je wil, hoewel je natuurlijk altijd kritisch moet blijven.

Andrew vond een atelier in San Francisco en begon zichzelf online te scholen. Ze begon YouTube video’s te kijken waarin ze dingen leerde zoals “Hoe je handen moet tekenen” en dat bracht haar ertoe om het hele spectrum van dit soort filmpjes te doorploegen, van “Hoe moet je je gedragen om sexy te zijn”, tot “Hoe kun je het beste dronken worden” en “Hoe doe je een Kick-Flip op een skateboard”.

How to Get Perfect Ankles

“Het is enorm interessant om naar iets zoals YouTube te kijken, omdat het constant inspeelt op de vraag en tegelijkertijd het aanbod steeds groter wordt,” vertelt Andrew. “Zo heb je bijvoorbeeld mensen die filmpjes maken waar niemand naar kijkt, maar toch blijven ze nieuwe dingen maken. Je hebt ook grote bedrijven, zoals wikiHow, die gebruikmaken van de zoekopdrachten bij Google om te weten te komen wat mensen allemaal opzoeken. Zij gaan vervolgens de antwoorden geven op die vragen.”

Andrew ging toen nog dieper en ging sommige onderwerpen van heel dichtbij onderzoeken; hoe je fysieke ‘perfectie’ kan bereiken en hoe je kan leren om betere benen, haren, lippen, tanden en dergelijke te krijgen.

Gretchen Andrew ziet wat ze over zichzelf kan leren via YouTube video’s.

“Voor elk van die lichaamsdelen maakte ik dan gifjes van mezelf, terwijl ik de instructies van de filmpjes trachtte te volgen en mezelf dus het absurde stereotiepe idee van schoonheid probeerde aan te meten,” vertelt ze.

Ze keek ook naar een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je iemand anders kan worden door hun eetpatroon over te nemen, of het nu om een Russische astronaut of een winnaar van eetwedstrijden gaat. Ze volgde eveneens het advies van YouTubers om een roman te schrijven op. Ook van dit proces maakte Andrew GIF’s.

“Ik wist dat het kopen van deze pillen of die crèmes, me niet perfect zou maken,” legt Andrew uit. “Je weet niet nooit hoe het voelt als je ergens in faalt, voordat je het zelf hebt geprobeerd. Ik wist dat het schrijven van een roman heel moeilijk zou zijn, maar nu heb ik een beter idee van hoe moeilijk het precies is en wat het verschil is tussen de YouTube-video’s die je zeggen hoe je dit of dat moet doen, en het dan echt gaan proberen. Het laat je ook allemaal kennis maken met jezelf op een veel intiemere manier.

How to Get a Perfect Mouth

Nadat ze HowToHowToHowTo voltooid heeft, blijft Andrew geloven in de mogelijkheid van het internet om iemand te veranderen of iets bij te leren, maar enkel als we ons gedragen als actieve consumenten die op zoek gaan, in plaats van dat we sociale media het gewoon voor ons laten aanbrengen.

“Ik denk dat de grote vraag over sociale media eruit bestaat in welke mate het de echo versterkt van onze eigen gedachten en meningen,” zegt Andrew. Algoritmes zijn steeds zekerder over wie wij zijn, wat we leuk vinden en wat niet, en wat onze aandacht trekt en wat dus het advertentiegeld waard is. Als je dan juist het internet gaat gebruiken om te veranderen wie je bent, is dat een soort van verzet. Als je het zo bekijkt, denk ik dat YouTube het beste medium is het om van internet een plaats van sociale verandering te maken. Maar zoals alle gebruiksvoorwerpen kan het net zo goed genegeerd als verkeerd gebruikt worden.”

