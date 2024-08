De kunstenaar die fleshlights maakt van personages uit kinderfilms

Ongeveer een jaar geleden spraken we een kunstenaar die een fleshlight had gemaakt van de rups uit Een luizenleven. Er is in de tussentijd een hoop gebeurd in de wereld, en deze kunstenaar zelf – Malek Lazri – heeft ook zeker niet stilgezeten.

Lazri heeft meer fleshlights gemaakt dan je op twee handen kan tellen. Ze zijn allemaal gebaseerd op personages uit kinderfilms, zoals The Incredibles, Shrek (of eigenlijk vooral het oor van Shrek, inclusief oorsmeer) en Assepoester (of eerder de voeten van Assepoester, inclusief genoeg ruimte tussen de tenen).

In theorie functioneren ze allemaal prima en kun je ze gewoon neuken – in tegenstelling tot die rups van vorig jaar, want die had geen opening.

“Ik zag het een beetje als mijn taak om mensen te geven wat ze wilden,” vertelt Lazri. “De eerste was zo’n succes dat het een gemiste kans zou zijn om er niet een hele serie van te maken.”

De rups Heimlich maakte hij van een siliconen vorm die hij in een echte fleshlight stopte. Dit soort buizen kosten minstens zeventig dollar, dus om kosten te besparen maakte hij een mal van het harde gedeelte, zodat hij ze makkelijk kon reproduceren. Hij heeft ook de hulp ingeschakeld van andere mensen, zoals iemand die heel handig is met spuitverf en normaal gesproken gespecialiseerd is in lowriders, maar zich nu dus wel wilde wagen aan Pixar- en Disney-seksspeeltjes. Ook werd hij bijgestaan door een plaatselijke kleermaker, die onder andere hielp met de rode jurk van de Jessica Rabbit-fleshlight.

“Ik bracht de buis naar de kleermaker om de maten een beetje af te stemmen, en het was zo’n lief oud mevrouwtje, weet je wel? Dus ik kijk op een gegeven moment naar de naaitafel, ligt daar een fleshlight in een sprankelend jurkje.”

Lazri zegt geen favorieten te hebben, maar die van Jessica Rabbit is zeker een exemplaar waar veel liefde in zit. “Dat is stiekem mijn crush,” zegt hij. “Hoewel ik me niet echt tot deze dingen voel aangetrokken – het is meer de voortzetting van een soort merchandising, wat op zichzelf al best maf is. En dit is gewoon de vreemdste combinatie van een personage en een object. Ik weet niet of het echt recht aan haar doet, eigenlijk.”

Hij is ook behoorlijk trots op zijn eerbetoon aan Mike Wazowski, een personage uit Monsters en co. Het is namelijk best een technologisch hoogstandje: je kunt zowel zijn oog als zijn beugel eruit halen. En de ‘Mater Bater’ – vernoemd naar het Cars-personage Mater, een sleepwagen – blijkt een heuse publiekstrekker. De TikTok-video van het seksspeeltje is ook meerdere keren op YouTube geüpload, met miljoenen views tot gevolg.

Lazri is al meerdere keren geblokkeerd geweest op TikTok en sinds een maand zelfs definitief, omdat hij de richtlijnen zou hebben overschreden. Expliciet seksuele content is namelijk verboden, al is er technisch gezien geen seks te zien of te horen in zijn video’s en zou je je ook af kunnen vragen of iedereen wel weet wat dit überhaupt voor dingen zijn. Zelf heeft Lazri geen idee hoe hij precies de richtlijnen heeft overtreden, behalve dan misschien in het geval van het achterwerk van Mrs. Incredible, geeft hij eerlijk toe.

Lazri werkt normaal gesproken als production designer en ziet de fleshlights vooral als leuk hobbyproject. Al heeft hij sinds NFT’s een ding zijn wel besloten om een paar van zijn creaties op de blockchain te zetten, zoals de voet van Assepoester en de heilige graal: de rups Heimlich. Of Heimlick, zoals-ie nu eigenlijk heet. Ze kosten allebei 2 ETH, oftewel zo’n 5600 euro. Hij kondigde dit aan in een video die wat wegheeft van Tussen Kunst & Kitsch, alleen dan met masturbatiebuizen in plaats van antieke beeldjes:

Zijn ambities reiken verder dan alleen filmpersonages. Zijn eerbetoon aan het biermerk Foster’s – de ‘Fister’s’, volgens hem “een uitkomst voor in het schuurtje” – is wat dat betreft alvast een voorproefje.

“Ik kwam toevallig op het idee,” zegt hij. “Ik dronk een Foster’s, drukte het blikje in elkaar en dacht ineens: wacht eens even…”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US. Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.