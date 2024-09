De kunstenaar die illegale houtkappers wil dwarsbomen

De Roemeense kunstenaar Mihai Topescu heeft flink doorgeschilderd. Samen met een team milieuactivisten heeft hij ergens afgelopen week ruim zeshonderd bomen een kleurtje gegeven. In het nationaal park Dumbrava wordt al jaren illegaal gekapt en met het kunstwerk – dat Gradina Paradisului heet – wil Topescu duidelijk maken dat het tijd is om daar eens mee te kappen. De bomen zijn trouwens beklad met milieuvriendelijke verf, dus ze merken niks van hun nieuwe kleurtje.

Topescu zegt tegen Romania Insider dat hij een plek voor meditatie, reflectie en zelfontplooiing wilde maken. Hij beschrijft het werk als “een soort manifest tegen alles dat met wereldwijde ontbossing te maken heeft. Een artistiek manifest.”

Volgens de Roemeense tak van Greenpeace is ontbossing een groot probleem in het land. In hun onderzoek hebben ze over vorig jaar 9.444 gevallen van illegale houtkap gevonden. Dat zijn bijna 26 gevallen per dag – en dan hebben we het alleen over bomenstropers die gepakt zijn. In totaal heeft de politie meer dan zeven miljoen euro aan boetes opgelegd, en 1.146 voertuigen in beslag genomen die illegaal gekapt hout aan het vervoeren waren. Als je binnenkort in Roemenië dus een vrachtwagen voor regenboogkleurige bomen ziet rijden, weet je dat je de politie moet bellen.

