De kunstenaar die illustraties maakt van slechte Tindermatches

Iedereen die op Tinder zit of zat, weet dat het niet echt een serieuze datingsite is. Het lijkt eerder op een service als Uber, alleen bestel je geen auto maar een ander ritje. Maar voor de Amerikaanse Audrey Jones was Tinder meer dan dat. Het was de inspiratiebron voor haar hilarische en hartverscheurende tekeningen. Haar werk doet je even goed beseffen in wat voor belabberde datingwereld we terecht zijn gekomen.

Haar tekeningen doen denken aan de kenmerkende stijl van Amerikaanse illustratoren zoals Robert Crumb, Raymond Pettibon of Ralph Bakshi, die op satirische wijze mensen belachelijk maken en provoceren. De misvormde en gestoorde mannen in Jones haar illustraties lijken overdreven, vervreemde en eenzame wezens in een op seks belust universum. Hun seksverzoeken beantwoord de kunstenaar met een verzoek op bacon, spaghetti of hotdogs.



“Ik heb zoveel mogelijke potentiële objecten naar rechts geswiped en maakte illustraties op basis van de gesprekken of openingszinnen,” vertelt Jones aan Creators. “Het project is ontstaan als reactie op mijn familieleden, die maar bleven vragen naar mijn liefdesleven en waarom ik nog vrijgezel was.”

Van jongs af aan zag Jones kunst als een spirituele uitlaatklep en streefde een carrière als professioneel fotograaf na. “Ik was geobsedeerd met het vastleggen van mijn omgeving en constant op zoek naar plekken die uitbeeldden hoe ik me voelde, terwijl ik dat niet kon verwoorden,” legt de kunstenaar uit.



Toen de fotograaf merkte dat niet al haar ideeën met foto’s vast te leggen waren, richtte ze zich op illustraties. “Ik ben helemaal niet zo goed in levensecht tekenen, dus meestal teken ik gewoon hoe ik dingen in mijn hoofd zie,” vertelt Jones. “Ik probeer daarom ook om mijn kunst van humor te voorzien en geef commentaar op de ironie van het dagelijks leven. Maar ik vind het lastig om dat te doen zonder dat het plat en afgezaagd wordt.”



Zoals te zien is aan de illustraties van Jones zijn de mannen op Tinder niet bepaald soepel. Er komen dubieuze verzoeken en belabberde woordspelingen voorbij, in zinnen zonder interpunctie en veelvoorkomende one-liners. Het resultaat is een collectie tekeningen vol botte uitspraken en misvattingen waarmee de kunstenaar de mannen op hun plek zet. Haar tekeningen zijn zowel gruwelijk als menselijk; een oprechte schreeuw om liefde verpakt in een simpel verzoek om fysiek contact.

Volg Audrey Jones op Instagram en ga naar haar website voor meer van haar werk.