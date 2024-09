De kunstenares die fruit vingert voor de kunst

Het begon allemaal met twee vingers die sensueel een bloedsinaasappel binnendrongen. De Amerikaanse Stephanie Sarley postte de sexy video vorig jaar op haar instagrampagina en veroorzaakte kortsluiting op het internet. Iedereen, van Playboy tot The Guardian, vroeg zich af of een citrusvrucht vingeren NSFW was of niet. De video werd meer dan 200.000 keer bekeken en gaf Sarley internationale bekendheid.

De video’s van Sarley waren zodanig sappig dat Instagram meerdere malen haar account verwijderde, aangezien ze ‘ingaan tegen de voorwaarden‘ van het bedrijf. Dankzij de discussie die hierdoor ontstond kreeg ze uiteindelijk haar account weer terug. “Dat was het moment dat censuur in het spel kwam. Het ging niet gewoon over fruit of wat dan ook. Instagram verwijderde een sinaasappel die een vagina moet voorstellen en dat is gewoonweg absurd,” vertelt Sarley aan The Creators Project.

