De kunstenares die fruit vingert voor de kunst

A photo posted by Stephanie Sarley (@stephanie_sarley) on May 11, 2016 at 9:42am PDT

Het begon allemaal met twee vingers die sensueel een bloedsinaasappel binnendrongen. De Amerikaanse Stephanie Sarley postte de sexy video vorig jaar op haar instagrampagina en veroorzaakte kortsluiting op het internet. Iedereen, van Playboy tot The Guardian, vroeg zich af of een citrusvrucht vingeren NSFW was of niet. De video werd meer dan 200.000 keer bekeken en gaf Sarley internationale bekendheid.

De video’s van Sarley waren zodanig sappig dat Instagram meerdere malen haar account verwijderde, aangezien ze ‘ingaan tegen de voorwaarden’ van het bedrijf. Dankzij de discussie die hierdoor ontstond kreeg ze uiteindelijk haar account weer terug. “Dat was het moment dat censuur in het spel kwam. Het ging niet gewoon over fruit of wat dan ook. Instagram verwijderde een sinaasappel die een vagina moet voorstellen en dat is gewoonweg absurd,” vertelt Sarley aan The Creators Project.

A video posted by Stephanie Sarley (@stephanie_sarley) on Oct 11, 2016 at 2:39pm PDT

Het was nooit Sarleys bedoeling om een debat te starten over censuur en vrouwelijke seksualiteit. Ze ziet voedsel als een weerspiegeling van het leven.

Alhoewel het project grotendeels een ode is aan de grandioze schoonheid van stillevens, onderzoekt Sarley ook de duistere kracht van voedsel. Ze voelt nog steeds de gevolgen van haar strijd met anorexia. “Ik had mijn hele leven lang een sterke associatie met voedsel. Ik overleefde een eetstoornis toen ik dertien was en ondanks dat ik er maar enkele jaren mee sukkelde, was niet eten iets erg intens voor me. Dus door kunst te maken over voedsel, omarm ik voedsel en het leven,” zegt ze.

A photo posted by Stephanie Sarley (@stephanie_sarley) on Sep 10, 2016 at 10:42am PDT

Alhoewel het project begon als een onderzoek naar textuur en sensualiteit, ligt de focus nu vooral op een directe confrontatie met censuur en de aanval op vrouwelijke seksualiteit. “Mijn werk spreekt verstoten vrouwen en mensen aan. Maar ik wil iedereen kunnen aanspreken. Onderdrukking is namelijk altijd al een deel geweest van mijn leven,” zegt ze.

Sarleys meest recente project, een film waarin ze onder andere een pompoen fist en chocopasta over fruit smeert, is duidelijk agressiever van aard. Haar post Fake President is een verwijzing naar President Trump en zijn team. In de toekomst wil Sarley nog meer taboes blootleggen en de politiek bekritiseren met haar typische sensuele en absurde kunst. Ze zal daarbij waarschijnlijk de meest alledaagse voorwerpen gebruiken om de alledaagse vormen van onderdrukking te laten zien. De kunstenares is ook van plan om zelf een boek uit te brengen. Maar tot dat boek er is, zullen haar vingers plakkerig blijven en zal ze zeker geen vitamine C tekortkomen.

A video posted by Stephanie Sarley (@stephanie_sarley) on Dec 19, 2016 at 1:59pm PST

A photo posted by Stephanie Sarley (@stephanie_sarley) on Aug 17, 2016 at 4:05pm PDT

Als je op de hoogte wil blijven van haar werk, kun je terecht op haar website of haar instagrampagina.