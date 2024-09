De kunstparels op Marktplaats voor de kunstverzamelaar met weinig poen

Elke twee schrijft schrijver/kunstenaar Jan Hoek over kunst. Deze week laat hij je de prachtigste werken zien die je op Marktplaats kunt kopen en die ineens maken dat iedereen, ja ook jij, een kunstverzameling kan beginnen.

Ik ben, net als jij, niet al te rijk. In ieder geval niet rijk genoeg om een kunstverzameling te beginnen, wat ik ten zeerste betreur. Want hoe leuk is het om je geld te besteden aan dingen die geen enkel praktisch nut hebben, maar waar wel iemand enorm lang op heeft zitten zwoegen? Precies om die reden is kunst kopen één van de decadentste dingen die je kunt doen met je geld, en precies daarom is het ook zo leuk. Mensen gaan ervoor naar beurzen en galeries en zelfs op een beurs als The Affordable Art Fair kost een werk al snel meer dan een paar honderd euro. Kansloos, voor arme mensen als wij.

Gelukkig heb ik een maas in de wet gevonden, een manier om ook eindeloos nutteloze creaties te bewonderen, en na lang wikken en wegen precies dat nutteloze ding te kopen waar jouw hart sprongetjes van in de lucht maakt. En je hoeft er je huis niet eens voor uit, laat staan dat je met een intimiderend knappe galerie-medewerker hoeft te praten. Je kunt gewoon kunst kopen via Marktplaats!

Ik zit zelf al zo’n drie dagen in mijn pyjama achter de computer langs kunstwerken te scrollen, en twijfel nog steeds welke creatie nou dat onbestemde gat in mijn leven gaat opvullen. Wel wil ik jullie alvast de volgende werken tippen, die allemaal op dit moment te koop staan.

(Even over dat ik kunst nutteloos noem. Daarmee bedoel ik niet dat ik kunst als fenomeen nutteloos vind, absoluut niet zelfs. Het enige wat ik ermee wil zeggen is dat de koop van een kunstwerk in vergelijking met bijvoorbeeld het kopen van brood of een bed minder nut heeft voor je eigen levensonderhoud. Maar ik geloof juist dat dingen met weinig nut het leven zin geven!)

1: Babyhoofdje in eierdopje

Ik kan me goed voorstellen dat dit object de behoefte opwekt om half verscholen in een grote ton tegenover de baby te gaan zitten en zo uren in elkaars ogen te kijken.

Voor verzamelaars is het natuurlijk leuk dat het werk onderdeel is van een serie. Wie weet duikt er op een geven moment wel nog een ‘Bottle Babie’ op Marktplaats op. Misschien krijg je de hele serie wel compleet!

2: Mooi oud kinderhoofdje

Babyhoofdjes zijn een geliefd thema in de Marktplaatskunst. Het mooie aan dit specifieke geval is dat het doet vermoeden dat het is gemaakt als afgietsel van een ooit dood geboren baby’tje. Een dood geboren baby’tje dat nu misschien wel even oud is als jij. Je hebt een hoop om over na te denken als je dit kunstwerk eenmaal op de schoorsteenmantel hebt staan.

3: Groot houten beeld van Albert Einstein

Dit is misschien meer een kunstwerk voor als er ergens diep in je een Calvinistische versie van jezelf verscholen zit die roept: “maar het kan toch wel een klein beetje nut hebben?” Welnu, de stapel boeken die Einstein draagt kan je ook als kastje gebruiken.

4: Ganzenhoeder van papier maché

Een leuk aspect van de kunsthandel op Marktplaats is dat je er kunst van materialen aantreft die je doorgaans niet zo snel tegenkomt in de sjieke, echte kunstwereld. Papier maché is zo’n materiaal. Misschien vind je honderd euro een tikje prijzig, maar bedenk dan dit: het is wel echt gemaakt door een nicht van de verkoper!

5: Afrikaanse verrassing 29 cm hoog

Marktplaats schuwt ook de ietwat controversiële kunst niet, zo blijkt uit dit beeld dat ‘Afrikaanse verrassing 29 cm hoog’ heet. Ik ben vooral heel benieuwd wat er dan precies 29 cm hoog is.

Ik zou zelf persoonlijk het beeld misschien niet ‘Afrikaanse Verrassing’ noemen, maar iets algemener: ‘De Verrassing’, want dit soort verrassingen kan je natuurlijk van iedereen krijgen.

6: Een heel eng en lief masker van een seriemoordenaar

Dit is gewoon heel erg lief. Vooral het zinnetje: ‘Kunstwerk zelfgemaakt, ik noem het ‘ De Echte Masker Van Jason’. En bieden gaat al vanaf 10 euro! Waar wacht je nog op?

7: De zonnebril van een reus

Een gigantische zonnebril. Voor als het héél zonnig is.Met een beetje geluk zitten hier ook nog lichtjes in. Behalve voor een mancave, lijkt-ie me ook behoorlijk geschikt voor een womancave.

8: Teenage Mutant Ninja Turtle Schilderij

Op Marktplaats worden onderwerpen vertegenwoordigd die in de reguliere kunst een beetje verwaarloosd worden. Teenage Mutant Ninja Turtles is zo’n onderwerp.

Gelukkig zijn er op Marktplaats episch grote werken rondom dit onderwerp te vinden. Dit is zelfs een drieluik, een kunstvorm die je normaal enkel ziet in Middeleeuwse meestwerken. Dit triptiek heeft wel wat restauratie nodig, aldus de verkoper.

9: Begin een clown-verzameling

Kijk, ik begrijp ook heus wel dat normale gezonde mensen van clowns, van schilderijen van clowns en specifiek van dit schilderij van een clown de kriebels krijgen, en dat het misschien wel één van de lelijkste dingen is die je ooit hebt gezien. Maar zoiets kan ook het beginpunt worden van je Marktplaats-kunstcollectie. Stel je eens voor hoe gaaf het eruitziet als je een hele muur in je huis hebt, gevuld met doodenge clownschilderijen.

10: The Leather Man

Als je zowel interesse hebt in homo-erotisch SM als in kunst, dan is Marktplaats helemaal jouw plek om een werkje te scoren.

11: 3D-Kunstwerk

Sorry, dit werkheb ik inmiddels al gekocht. Ik heb ‘m enkel in dit lijstje opgenomen om jou jaloers te maken.

12: André Hazes

Ook voor kunstwerken van je favoriete beroemdheden kun je op Marktplaats terecht. Voor deze André Hazes (maar je zou hem ook kunnen kopen als je fan bent van Donald Trump, want daar lijkt hij ook sprekend op) moet je nog wat geduld hebben, want de verf is nog nat!