De laatste maatregelen van China kunnen het einde van Bitcoin betekenen

Het leek allemaal al erg genoeg, nu Bitcoin in zeven weken al 60 procent van zijn waarde heeft verloren. Maar de munt kan het nog lastiger krijgen, omdat China weer nieuwe maatregelen heeft aangekondigd.

De Chinese autoriteiten maken zich op om alle websites die met de crypthonadel te maken hebben te gaan blokkeren. Daarmee willen ze de lokale cryptohandel volledig gaan uitbannen, aldus de South China Morning Post, die een rapport citeerde van een financieel instituut dat banden heeft met de Chinese centrale bank.

Bloedbad

“China zal meer maatregelen gaan nemen om alle binnenlandse en buitenlandse handelsplatformen voor cryptomunten te verwijderen,” schreef het aan de centrale bank verbonden Financial News zondag.

In de tussentijd werd het bloedbad op de cryptobeurzen alleen maar groter. Maandagavond stond de koers van de Bitcoin tien procent lager, op ongeveer 7.000 dollar. Vanochtend stond de koers zelfs rond de 6.000 dollar, terwijl een Bitcoin in December nog meer dan 19.000 dollar waard was.

In China wordt ongeveer driekwart van de wereldwijde voorraad aan bitcoins gedolven. Miners maken daar gebruik van de lage elektriciteitesprijzen. Het kost namelijk veel energie om de zware computers te laten draaien die de ingewikkelde rekensommen moeten maken waarmee bitcointransacties worden uitgevoerd, en nieuwe bitcoins worden gedolven.

Maar de Chinese overheid probeert de digitale munt al maanden tegen te werken. Het begon ermee dat de uitgave van nieuwe cryptomunten via zogenoemde ICO’s, een soort massale voorverkoop, werd verboden. Daarna gaf de overheid aan lokale beurzen de opdracht om hun werk te staken. Grote cryptobedrijven besloten daarop om naar Japan of Hongkong te verhuizen.

Facebook-ban

Nouriel Roubini, econoom aan New York University en bestuursvoorzitter van Roubine Macro Associates, zei vrijdag dat Bitcoin de “moeder aller bubbels” was. In een interviewmet Bloomberg Television zei hij dat de digitale munt nu echt aan het crashen is.

Na de aankondiging van de laatste maatregelen worden er ook geen advertenties voor cryptovaluta meer getoond op de belangrijkste zoekpagina van China, Baidu, en op Weibo, het Chinese Facebook – evenmin als op Facebook zelf, overigens: het sociale netwerk weert sinds enkele dagen alle adverteerders die over crypto schrijven, naar eigen zeggen om scams te voorkomen.