De laatste Sensation ooit: geitenkaas, Tiësto en een teken van God

De zekerheid dat ik nooit van mijn leven een editie van Sensation zou bezoeken, werd met de aankondiging dat de 2017-editie de laatste was hevig aan het wankelen gebracht. Ik weet dat ze het bij ID&T niet zo nauw nemen met de term laatste – Thunderdome krijgt vijf jaar na het definitieve afscheid gewoon een vervolg in november. Maar stel nou dat het voor Sensation écht afgelopen is. Dan zijn mijn kansen voorgoed verkeken. En dus ging ik. Voor de zekerheid. Zo werkt marketing.

Sensation vindt plaats in de Amsterdam ArenA. Dat is een voetbalstadion. In een ver verleden achtte ik voetbal belangrijk en bezocht ik alle thuiswedstrijden van BV Emmen. Daar rook je het gras, daar kon je de spelers bijkans aanraken. De ArenA is daar veel te groot voor. Je kunt er beter feesten geven.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.